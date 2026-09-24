В Латвии на отопительный сезон 2026/2027 года увеличат жилищное пособие для жителей с низкими доходами. Изменения будут действовать с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года, а уже назначенные пособия социальные службы пересчитают автоматически — подавать новое заявление не потребуется.

24 сентября Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие повышение коэффициентов, используемых при расчёте жилищного пособия. Решение принято в том числе с учётом возможного роста расходов на отопление в отдельных населённых пунктах в предстоящем сезоне.

Коэффициенты увеличат для разных групп

Для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью коэффициент при расчёте пособия увеличится с 2,1 до 2,5.

Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также для семей с детьми коэффициент будет повышен до 2.

Для остальных домохозяйств он увеличится с 1,3 до 1,7.

По расчётам, среднее количество получателей жилищного пособия в месяц увеличится на 2232 человека — до 37 610 человек. Средний размер пособия в расчёте на одного получателя вырастет с 149,19 до 174,11 евро в месяц, то есть примерно на 25 евро.

Пересчитают автоматически

Важное для нынешних получателей пособия изменение: обращаться в социальную службу только ради нового коэффициента не понадобится.

Муниципальные социальные службы должны будут самостоятельно пересчитать уже назначенные жилищные пособия с применением повышенных коэффициентов.

Государство, в свою очередь, предоставит самоуправлениям дополнительную целевую дотацию для частичной компенсации возросших расходов.

Общее влияние изменений на государственный бюджет оценивается примерно в 8,7 млн евро. Более 8 млн евро предполагается направить непосредственно на дополнительное финансирование жилищных пособий, ещё около 602 000 евро — на доплаты сотрудникам муниципальных социальных служб из-за увеличения нагрузки.

Дополнительные 10 миллионов на поддержку

Министерство климата и энергетики (KEM) сообщило LETA, что обеспечило возможность направить из своих средств на увеличение пособий в отопительный сезон ещё 10 млн евро.

По оценке министерства, благодаря этому право на поддержку смогут получить дополнительно от 28 000 до 38 000 домохозяйств, а размер поддержки может увеличиться на 40–70 евро в месяц на каждого члена домохозяйства.

В настоящее время жилищное пособие получают около 31 000 домохозяйств.

Что будет с ценами на отопление

В KEM объясняют необходимость дополнительной поддержки риском заметного роста стоимости теплоснабжения в отдельных городах и населённых пунктах.

При этом ситуация с топливом сейчас оценивается как достаточно стабильная. По данным министерства, на 23 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,7 ТВт·ч природного газа, включая 1,8 ТВт·ч государственных резервов безопасности.

После высокого спроса летом улучшилась также доступность щепы и древесных гранул.

По оценке KEM, по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года отрасль теплоснабжения значительно лучше подготовлена к колебаниям рынка. Инвестиции в диверсификацию топлива позволяют предприятиям гибче выбирать источники энергии и уменьшать влияние резких изменений цен.

В сентябре средний тариф на тепло в Латвии составлял 86 евро за МВт·ч — примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупнейших городах, на которые приходится более 85% централизованно поставляемого тепла, средний тариф составлял 78 евро за МВт·ч, увеличившись примерно на 2,5%.

Однако в небольших и раздробленных системах теплоснабжения, где возможности менять виды топлива ограничены или условия закупок оказались невыгодными, рост тарифов может быть существенно выше среднего по стране.

Таким образом, повышенные коэффициенты жилищного пособия будут действовать в течение всего основного отопительного периода — с 1 ноября по 30 апреля, а размер помощи будет зависеть от состава семьи, её доходов и фактических расходов на жильё.