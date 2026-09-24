Вот так бывает: живешь спокойно, никого не трогаешь, получаешь две пенсии, раз в четыре года голосуешь в Госдуму и за президента, а потом тут приходят и говорят: все, власть переменилась, сдавай экзамен на знание нашего госязыка, иначе — выдворение! А как его выучить, собственно?

Помогли «другие»

Только спустя четыре года после ужесточения нормативных актов Комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества Сейма Латвийской Республики решила обратиться к вопросу владения латышским языком гражданами «третьих государств».

27 июля сего года Кабинет министров под председательством Андриса Кулбергса порешал:

«Создать единую государственную систему обучения взрослых государственному языку и устранить разрозненность учреждений и сфер компетенции в этой области; повысить качество обучения и обеспечить прозрачность процессов. Обеспечить возможность обмена данными с другими государственными информационными системами, способствуя тем самым внедрению единой модели управления данными и созданию условий для их сбора и анализа».

Золотые слова! А кто же мешал до того распространять знания про «латышский язык как иностранный язык для взрослых»? Самое интересное, что назначенные ныне ответственными ведомства — Министерство культуры и Фонд общественной интеграции — с 2022 года получили сотни миллионов евро из бюджета, но отчего-то не особо продвинули владение местной мовой.

Скорее всего, политическая причина назрела из-за того, что, в отличие от сениоров с российскими паспортами, которых застигла железная поступь истории, в ЛР накопилась критическая масса таких «третьестранцев», за которых стоит горой Евросоюз. Если начать депортировать и их — скандалу в Брюсселе не оберешься.

Поэтому, сцепив зубы и засучив рукава, взялись за дело и управляемый Нацобъединением Минкульт, и Фонд интеграции, который уже давно грозились разогнать в силу того, что он потворствует всяким там «радужным» негосударственным организациям, потерявшим свою политическую крышу после замены трепетной Агнесе Лаце («Прогрессивные») на посту министра культуры суровым Наурисом Пунтулисом (Нацобъединение).

Партайгеноссе последнего Илзе Индриксоне теперь возглавляет Министерство образования и науки, а там до конца этого года предстоит разработать «модульную услугу освоения государственного языка», причем еще и основанную на дигитализации. Чтобы учить латышский, не сходя с дивана!

Винета Эрнстоне, начальница Отдела политики государственного языка МОН, сообщила, что мобильная платформа должна появиться в результате совместной работы с Министерством умного администрирования и регионального развития.

Научить учителей и безработных

Кадры, как сказал классик, решают все. В сентябре к занятиям в Латвийском университете приступили 37 новых студентов по программе «Учитель латышского языка как иностранного», причем общее количество составило уже 59 человек. Программа ускоренная — выучиться можно за год или полтора.

В свою очередь, Агентство латышского языка открыло курсы повышения квалификации по той же тематике. Эти уже совсем молниеносные: три курса по 12 часов, записались 44 педагога.

До 31 декабря 2027 года будут реализованы лингвистические проекты и в рамках Государственного агентства занятости. Там у нас идет мероприятие 4.3.3.1 «Повышение квалификации и навыков безработных, ищущих работу и подверженных риску безработицы лиц», по которому надо привести на рынок труда «длительных безработных и находящиеся в неблагоприятной ситуации на рынке труда группы, и экономически неактивных лиц».

Ну а как лучше всего это сделать, нежели научить латышскому языку! Это же такой универсальный способ, перед коим открываются буквально все карьерные лифты.

На помощь придет и «новое интерактивное средство самообучения», которое ныне разрабатывается МОН. Проверить навыки владения языком можно будет на единой платформе STARS, которой пока нет, но которую обещают сделать до конца будущего года.

И денюжку дадут дополнительно, правда, не сразу: по направлению «Освоение латышского языка гражданами третьих государств» предполагается выделение 1,1 млн евро в 2028 и 2029 годах. Дополнительно МОН передаст финансирование в размере 1,4 млн евро на «информационно-образовательные» цели.

Председатель парламентской комиссии Гунарс Кутрис оговорился: мы, мол, сейчас никаких решений принимать не будем, но все примем к сведению. Что же касается иноземцев, которые ныне находятся в иммиграционных центрах в Муцениеки и Лиепне, то никакого языкового обучения для них не ведется, ибо большинство из них будет выдворено «в свое Отечество»!