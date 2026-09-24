В Непале по-прежнему разыскивают 33 жителей Латвии, исчезнувших после разрушительного наводнения. Непальские власти подтвердили, что получили направленные из Латвии ДНК-профили и признали их пригодными для идентификации пропавших.

Об этом сообщил представитель Консульского департамента Министерства иностранных дел Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале.

По его словам, передача ДНК-профилей была организована совместно с Государственной полицией Латвии. Они могут быть использованы непальскими властями в процессе идентификации.

Параллельно решается вопрос о возвращении личных вещей пропавших туристов, оставшихся в гостиницах. Все они уже учтены, взвешены, сфотографированы и задокументированы.

Предметы, которые родственники не захотят получить, а также вещи, которые могут не пройти контроль безопасности в аэропорту, с согласия близких передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала.

33 из 66 пропавших — жители Латвии

По данным делегации Европейского союза, сейчас в Непале пропавшими без вести считаются 66 граждан стран ЕС. Ровно половина из них — жители Латвии.

Барканс отметил, что за три недели работы в стране особое значение имели прямые контакты с непальскими властями, партнерами и дипломатическими представительствами других государств. Это позволяло постоянно держать судьбу пропавших жителей Латвии в повестке дня.

Латвийская сторона использовала и возможности посольств других стран для поиска дополнительной информации. Однако на данный момент сведения, которыми располагают различные стороны, практически совпадают.

Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращения поисковой и консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале, а Консульский департамент МИД — поддерживать контакты с местными властями, посольствами других стран и родственниками пропавших.

Напомним, что 26 августа обрушение ледника вызвало мощный поток льда, воды и грязи из ледникового озера, что привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае.

Недалеко от эпицентра стихийного бедствия находилась группа туристов из Латвии. Трое жителей Латвии, находившихся тогда в регионе, не пострадали. Еще 33 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.