Вместо нерадивых отцов и матерей деньги детям платит государство. А именно администрация Гарантийного фонда средств содержания (подотчетна Министерству юстиции). Кто же эти люди, которые бросили своих детей на попечение госбюджета?

На 31 августа сего года их число составило 42 638, что почти на 700 человек больше, чем 4 года назад.

По сведениям Администрации, у 11% лиц, не желающих помогать своим чадам, отсутствует задекларированный адрес. Еще 12% официально проживают за границей. А еще около 3% вообще не имеют даже персонального кода!

Как правило, алиментщики являются своего рода рецидивистами — на них зарегистрировано 329 565 исполнительных дел, т. е. в среднем 7–8 на каждого. Вот уж в чистом виде пословица: семь бед — один ответ… К 78% должников предъявлены и иные претензии материального характера.

Имеются среди них люди, официально малообеспеченные и бедствующие, находящиеся в учреждениях социального ухода и имеющие инвалидность. Однако таковых всего 13%. Подавляющее количество (36%) находится в самом что ни на есть трудоспособном возрасте — от 40 до 49 лет, старше 60 — только 10%. А вот судимость имеют более половины — 53%.

1149 алиментщиков и вовсе находятся в местах лишения свободы. Лиепайскую и Валмиерскую тюрьмы регулярно посещают специалисты Фонда, старающиеся повлиять на совесть отцов, чтобы хотя бы символические суммы попадали их отпрыскам.

Как ни парадоксально, представительницы прекрасного пола отнюдь не единичны среди должников по средствам на содержание детей — их около 12 процентов.

Дополнительным фактором огромных долгов по алиментам служит и наличие иностранного гражданства у сотен алиментщиков. Укрывшись в юрисдикциях Евросоюза, те же бывшие жители «третьего мира» предпочитают не вспоминать, что право на жительство в Старом Свете получили благодаря доверчивым латвийкам.

Долги по алиментам поражают воображение

На август 2026 года количество обеспеченных средствами государства детей составляет 32 756 человек. Впервые получено 954 заявления на взыскание денег. Можно предположить, что такой рост связан с наступлением учебного года, когда растут расходы на ребенка. Приближается и отопительный сезон. Да и вообще цены в стране имеют явную тенденцию к росту.

За прошлый месяц из Фонда выплатили 5 385 640 евро. Впрочем, это лишь мизерная часть общих долгов алиментщиков перед своими чадами, составлявших на 31 августа 507 776 745 евро, плюс законные проценты — 112 676 310 евро.

Еще один немаловажный аспект, который может коснуться и добропорядочных жителей, — случай, когда они ссужают кому-либо деньги. Предположим, что ваш заемщик, с которого вы хотите по суду взыскать средства, оказался должен еще и Фонду средств содержания. При этом первоочередным будет взыскание денег по алиментам — кредиту же придется обождать. Когда в дело вступает судебный исполнитель (принудительное взыскание), закон защищает приоритетные выплаты!