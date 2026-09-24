Граждане Латвии, которые одновременно имеют гражданство России или Беларуси, больше не смогут получать разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Сейм принял соответствующие поправки к Закону об обороте оружия в окончательном чтении. Ранее парламент поддержал эту инициативу в первом чтении.

Как сообщает LETA, новые правила распространяются на разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного и мощного пневматического оружия, а также на разрешения на коллекционирование оружия.

Поправки создают правовое основание и для аннулирования уже выданных разрешений.

До 1 декабря предусмотрен переходный период

Граждане Латвии, других стран Евросоюза или Европейской экономической зоны, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, смогут пользоваться предусмотренными законом правами в сфере оборота оружия до 1 декабря 2026 года.

После окончания переходного периода новые ограничения будут распространяться и на них.

Инициатива о введении такого запрета была передана на рассмотрение парламентской комиссии еще в апреле 2026 года, после чего Сейм концептуально поддержал поправки в первом чтении.

Изменятся правила и для спортивных стрелков

Поправки затрагивают не только обладателей двойного гражданства.

Человек, достигший 21 года, не менее 12 месяцев состоящий в зарегистрированной спортивной организации, связанной со стрелковым спортом, и имеющий как минимум второй спортивный разряд в соответствующей дисциплине, сможет приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и мощного пневматического оружия. Сменные основные части огнестрельного оружия в этот лимит не включаются.

Кроме того, газовое и сигнальное оружие, которое технически может быть переделано для стрельбы пулей или многокомпонентным снарядом за счет действия пороха или другого метательного вещества, будет считаться огнестрельным оружием. В зависимости от технических характеристик его отнесут к соответствующей подгруппе категорий A, B или C.

Таким образом, изменения затронут как порядок выдачи и сохранения разрешений для обладателей российского или белорусского гражданства, так и отдельные правила классификации и количества оружия, разрешенного для спортивных стрелков.