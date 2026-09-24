Цесвайнская средняя школа, ставшая первой новой школой, построенной в Латвии после восстановления независимости, пока не соответствует новым государственным требованиям по числу старшеклассников. Несмотря на это, руководство школы и самоуправление рассчитывают сохранить ее статус.

Цесвайнская средняя школа, которую называют первой новой школой, построенной в Латвии после восстановления независимости, надеется сохранить статус средней, несмотря на ужесточение государственных требований, пишет Diena.

Сегодня в школе обучаются около 300 учеников, работают примерно 40 педагогов. Однако в 10–12-х классах сейчас насчитывается 50 школьников, тогда как действующие критерии предусматривают минимум 60 для сохранения статуса средней школы и получения государственной дотации.

Директор школы Дидзис Баунис отмечает, что за последние годы требования менялись несколько раз, что осложняет долгосрочное планирование.

В качестве примера он приводит строительство школьного стадиона. Во время пандемии Цесвайне получил финансирование на этот проект по программе стимулирования экономики. Одним из условий тогда было наличие не менее 40 старшеклассников в течение пятилетнего периода. Однако еще до завершения строительства этот порог был повышен до 60 человек.

По словам директора, школе так и не объяснили, почему именно такой показатель был выбран в качестве нового норматива.

Несмотря на это, руководство школы намерено выполнить требования. С Министерством образования и науки уже достигнута договоренность о сохранении средней школы, а самоуправление также поддерживает эту позицию.

Школа остается важной для всего региона

За пределами административного центра края средняя школа сегодня работает только в Варакляны. Ранее такие школы были также в Эргли, Лубане и Ляудоне.

По мнению директора, развитие образования не должно сводиться только к укрупнению школ.

Небольшие школы позволяют уделять больше внимания каждому ученику и при этом предлагают широкий выбор занятий, считает руководство учреждения.

Сегодня ученики Цесвайнской школы участвуют в программе Erasmus+, занимаются народными танцами, поют в хоре, посещают вокальные и фольклорные коллективы, играют в волейбол, изучают робототехнику и дополнительно занимаются математикой.

Демография пока позволяет смотреть в будущее

За начальную и основную школу руководство не беспокоится: там уже сформированы параллельные классы.

По демографическим прогнозам, в ближайшие пять лет количество детей позволит сохранять как минимум по одному классу в каждой возрастной группе. В школу приезжают ученики не только из Цесвайне, но и из соседних волостей и краев.

Для их доставки используются четыре школьных автобуса совместно с Дзелзавской школой, часть детей добирается рейсовым транспортом.

История самой школы растянулась почти на два десятилетия. После пожара в Цесвайнском замке, где раньше проходили занятия, около 500 учеников несколько лет учились в разных зданиях и в две смены. Новое школьное здание открыли в 2007 году, спортивный зал достроили спустя десять лет, улицу возле школы — в 2021 году, а стадион завершили только в 2023 году.