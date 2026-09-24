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В Латвии изменили правила продажи лицензий на рыбалку 2 10312

Наша Латвия
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рыбалка
ФОТО: BB.LV/AI

Правительство утвердило изменения, которые сокращают количество отчетов и меняют порядок перечисления средств от продажи лицензий.

Деньги от продажи лицензий, предназначенные для государственного бюджета, теперь нужно будет перечислять один раз в год, а не дважды, как это было до сих пор.

Соответствующие поправки во вторник, 22 сентября, утвердило правительство. Изменения подготовило Министерство земледелия с целью снизить административную нагрузку на самоуправления, общества и другие организации, занимающиеся лицензированной рыбалкой, ловлей раков и подводной охотой.

Ранее часть поступлений от продажи лицензий необходимо было перечислять в госбюджет дважды в год: до 10 июля — за первое полугодие и до 10 января — за второе. Теперь это нужно будет делать до 31 января один раз в год — за весь предыдущий год.

Сократится и количество отчетов. Необходимую информацию организаторы будут подавать в единую государственную информационную систему — Латвийскую интегрированную систему контроля и информации в сфере рыболовства.

До 31 января необходимо будет предоставить сведения о лицензированной рыбалке, ловле раков и подводной охоте за предыдущий год, вылове, мероприятиях по охране природы и контролю, пополнении рыбных ресурсов и соответствующей инфраструктуре.

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#рыбалка #бюджет #правительство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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