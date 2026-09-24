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В Латвии констатированы первые в сезоне случаи гриппа 0 38

Наша Латвия
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грипп

В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

Лабораторно подтверждены три случая гриппа, а Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом.

Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска.

В прошлом сезоне гриппа в Восточной больнице грипп был констатирован у 582 пациентов, проходивших стационарное лечение, и 46 пациентов умерли из-за гриппа. Более трех четвертей всех пациентов были старше 60 лет.

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#здравоохранение #медицина #эпидемия #Латвия #грипп #лечение
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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