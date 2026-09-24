В ближайшие выходные жители Латвии смогут отправиться на необычную экскурсию в Гауйский национальный парк и попробовать найти окаменелости девонского периода. Участникам не только расскажут об истории древнего моря, но и разрешат оставить найденные ископаемые в своей коллекции.

В Гауйском национальном парке стартует первый этой осенью познавательный поход «В поисках свидетельств девонского периода». Его участники отправятся в овраг Веюпите, где смогут найти окаменелости возрастом около 400 миллионов лет, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Во времена девонского периода территория современной Латвии находилась почти у экватора и была покрыта теплым мелководным морем. Здесь обитали древние панцирные рыбы, следы которых до сих пор сохранились в песчаниковых обнажениях.

Перед выходом на маршрут участники соберутся в образовательном центре Гауйского национального парка, где познакомятся с историей девонского периода и узнают, какие древние организмы населяли эту территорию.

Затем вместе с гидом по природе Роландом Аузиньшем группа отправится в овраг Веюпите — одно из мест, где шанс найти окаменелости особенно высок.

Как рассказала специалист Управления охраны природы по экологическому просвещению Анда Андрушайте, распознать окаменелость чаще всего помогает необычный рисунок или рельеф поверхности.

«Первое, на что обычно обращаешь внимание, — это характерный узор или рельеф. Именно они чаще всего подсказывают, что перед вами может быть окаменелость», — пояснила она.

В прошлом году находки уже были

По словам Андрушайте, во время аналогичного похода в прошлом году участники обнаружили несколько фрагментов панцирных рыб. Правда, сделать такие находки удалось лишь самым внимательным.

Организаторы предупреждают, что прогулка пройдет по пересеченной местности. Участникам предстоит идти по лесным тропам, где могут встретиться грязь, вода и скользкие участки, поэтому рекомендуется выбирать удобную и непромокаемую обувь.

Найденные окаменелости можно оставить себе

Одной из особенностей экскурсии является то, что найденные окаменелости разрешено забрать домой. Сейчас законодательство не запрещает хранить подобные находки в личной коллекции.

Интерес к таким экскурсиям растет. Если раньше поход проводился только один раз за сезон, то этой осенью из-за большого числа желающих организаторы запланировали вторую экскурсию, которая состоится во второй половине октября.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте tiekamiesdaba.lv.

Почему это интересно

Латвия считается одним из лучших мест в Северной Европе для знакомства с породами девонского периода. Именно поэтому подобные походы позволяют не только провести время на природе, но и буквально прикоснуться к истории Земли возрастом в сотни миллионов лет.