Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии приземлились немецкие истребители 0 90

Наша Латвия
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Eurofighter

В четверг на военной базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде приземлились четыре истребителя "Eurofighter" воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны.

Истребители будут находиться в Латвии недолго - примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне.

Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников.

Присутствие союзников и способность в короткие сроки усилить оборону восточного фланга НАТО подтверждают солидарность союзников, а также возможности коллективной обороны альянса и его готовность защищать воздушное пространство Латвии и всего НАТО, подчеркнули в Министерстве обороны.

По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов в 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии и Турции.

×
#НАТО #Сейм #Латвия #оборона #Германия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пособие на отопление
Изображение к статье: вакцинация
Изображение к статье: cesvaines vidusskola
Изображение к статье: ГЭС на Даугаве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синди Кроуфорд с семьей
Lifenews
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
1
Изображение к статье: Грипп
Наша Латвия
Изображение к статье: Европе грозит новый дефицит газа
Бизнес
Изображение к статье: Зерно
Бизнес
Изображение к статье: Туристы у пограничных укреплений
В мире
Изображение к статье: Синди Кроуфорд с семьей
Lifenews
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
1
Изображение к статье: Грипп
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео