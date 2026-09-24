В четверг на военной базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде приземлились четыре истребителя "Eurofighter" воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны.

Истребители будут находиться в Латвии недолго - примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне.

Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников.

Присутствие союзников и способность в короткие сроки усилить оборону восточного фланга НАТО подтверждают солидарность союзников, а также возможности коллективной обороны альянса и его готовность защищать воздушное пространство Латвии и всего НАТО, подчеркнули в Министерстве обороны.

По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов в 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии и Турции.