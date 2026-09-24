В четверг наиболее дождливая погода ожидается в восточной части Латвии. В то же время в Курземе осадков будет меньше, а местами возможны прояснения.

В четверг погода в Латвии останется неустойчивой. По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди возможны во многих районах страны, однако наиболее интенсивные и продолжительные осадки ожидаются в Латгале и Видземе, особенно в районах, расположенных ближе к границе с Россией.

Небо большую часть дня будет затянуто облаками. Исключением станет Курземе, где вероятность солнечной погоды значительно выше.

Температура воздуха останется по-осеннему прохладной. Максимальные значения составят от +10 градусов на востоке страны до +16…+17 градусов в отдельных районах западной Латвии.

Разница температур между востоком и западом страны будет заметной: самые прохладные условия ожидаются в приграничных районах Латгале, тогда как наиболее комфортная погода прогнозируется в Курземе.

Будет дуть слабый или умеренный северный и северо-западный ветер, который существенного усиления не принесет.

В Риге до вечера существенных осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется примерно до +14 градусов, а облачная погода будет временами сменяться прояснениями.

По данным синоптиков, погодные условия в Латвии формируются под влиянием циклона, который приближается к стране с юго-востока. Атмосферное давление составит 1009–1013 гектопаскалей.

Тем, кто планирует поездки по восточным районам страны, стоит учитывать вероятность продолжительных дождей и взять с собой непромокаемую одежду или зонт.