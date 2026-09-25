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Бабье лето задержится в Латвии: на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов 0 418

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: женщина осенью
ФОТО: Unsplash

Уже с воскресенья в Латвии установится бабье лето. После дождливой субботы синоптики прогнозируют преимущественно сухую, солнечную и необычно теплую для начала октября погоду.

Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое, по прогнозам синоптиков, сохранится и в октябре.

Последняя суббота сентября будет преимущественно облачной, временами пройдут дожди. Ожидается слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, на побережье местами с порывами. Ночью температура воздуха составит +9…+14 градусов, днем — +11…+16 градусов.

В воскресенье осадки прекратятся. Солнце будет чередоваться с облаками, ветер станет слабым, а воздух прогреется до +15…+19 градусов.

На следующей неделе в стране установится преимущественно сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер. По утрам температура воздуха составит +3…+10 градусов, а днем повысится до +17…+22 градусов.

По предварительным прогнозам, и вторая неделя октября может оказаться необычно теплой и сухой для этого времени года.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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