Сегодня, 25 сентября, в Латвии, как и в других странах мира, отмечают Всемирный день фармацевта.

Фармацевт Mēness aptieka, член правления Латвийского общества фармацевтов Эрика Петерсоне, говоря о роли коллег по отрасли в профилактике здоровья общества, обобщила вопросы, которые стоит обсудить с фармацевтом.

«Фармацевт — часто тот самый первый человек, к которому люди обращаются за помощью в ситуациях, когда болит голова, повышается давление, появляются симптомы простуды или возникает бессонница. В сфере профилактики нашим преимуществом являются как знания, так и доступность. В рамках консультации мы не только решаем вопросы, связанные с действием, взаимодействием и пригодностью лекарств для пациентов, но и помогаем предотвратить заболевания, укрепить здоровье, а иногда просто даём чувство безопасности и оказываем поддержку.

В аптеку люди заходят не только тогда, когда что-то не так с самочувствием, но и в повседневной жизни. Поэтому это подходящее место, где можно получить профессиональную поддержку и советы по вопросам профилактики и поддержания здоровья», — подчёркивает Эрика ПЕТЕРСОНЕ.

Вопросы, которые, по мнению специалиста отрасли, полезно задать фармацевту:

1. Как вовремя заметить возможные риски для здоровья?

— Нередко различные расстройства здоровья, например сердечно-сосудистые заболевания, которые также являются самой частой причиной смертности в Латвии, сначала могут развиваться тихо и без выраженных симптомов. При этом иногда человек может длительное время не испытывать повышенного артериального давления или других изменений в состоянии здоровья.

В аптеке можно обсудить факторы риска, связанные с образом жизни, нетипичные изменения в самочувствии, измерить артериальное давление, а также обсудить его показатели. Именно фармацевт может быть тем специалистом здравоохранения, который во время фармацевтического консультирования, заметив возможный риск для здоровья, может побудить человека обратиться к врачу.

2. Как контролировать хроническое заболевание?

— Профилактика включает также меры, которые помогают замедлить развитие уже существующего заболевания и снизить риск осложнений. Решающее значение имеет участие пациента, то есть то, насколько тщательно человек соблюдает рекомендации по применению медикаментов и изменению образа жизни.

Пациентам с хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом, психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в основном необходимо принимать лекарства в долгосрочной перспективе, чтобы поддерживать качество жизни, избегать обострения болезни или ухудшения общего состояния здоровья и иногда даже опасных для жизни осложнений. Но на практике мы видим, что пациенты нередко перестают принимать медикаменты, как только самочувствие улучшается, или пропускают дозы, так как не чувствуют сиюминутного эффекта.

Фармацевт отмечает, что в первую очередь человек должен понять, для чего необходимы назначенные лекарства, какой терапевтический эффект они оказывают и каковы их долгосрочные преимущества для здоровья. Поэтому в основе участия пациента в лечении лежит понятная и эффективная коммуникация между врачом, пациентом и фармацевтом.

В случае неясностей, чтобы исключить ошибки при приёме лекарств или сообщить о каких-либо побочных эффектах, если такие у пациента наблюдаются, фармацевт может связаться с врачом, чтобы соответствующим образом скорректировать терапию», — обьясняет фармацевт и призывает не бояться обсуждать все неясные вопросы, связанные с приёмом лекарств и контролем хронического заболевания.

3. Как поддерживать организм в повседневной жизни?

– Иммунитет — это способность организма противостоять болезням, а обеспечивает эту защиту иммунная система. Для полноценной работы иммунной системы важное значение имеют сбалансированное питание и достаточное количество необходимых организму минералов.

Минералы лучше всего получать из разнообразного и здорового питания, однако в осенне-зимний сезон иногда может потребоваться дополнительная поддержка. Чтобы она действительно была эффективной и безопасной, важно понимать, какие вещества необходимы организму и как их правильно принимать. Справшивайте фармацевта, он всегда окажет помощь в вопросах профилактики здоровья.

4. Как выбрать достоверную информацию по вопросам профилактики?

– Изучая информацию о здоровье, сегодня легко запутаться в широком спектре доступных сведений и инструментов искусственного интеллекта. При этом важно оценивать, насколько надёжен источник информации. Поэтому всегда призываю доверять только проверенным и профессиональным источникам.

Фармацевты также играют важную и ответственную роль в повышении общественной грамотности — не только консультируя в аптеке, но и распространяя информацию по вопросам здоровья через различные информационные каналы, а также регулярно встречаясь с людьми на мероприятиях и выездных «Остановках здоровья», где можно проводить различные измерения показателей здоровья и получать советы по профилактике заболеваний.