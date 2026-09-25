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Циклон накроет Латвию: где пройдут самые сильные дожди 0 855

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ветряк
ФОТО: LETA

В пятницу циклон сохранит дождливую погоду почти по всей Латвии. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Видземе и на севере Курземе, где также ожидаются сильные порывы ветра.

В пятницу наиболее сильные дожди пройдут в Видземе, особенно в западной части региона, а также на севере Курземе. Такой прогноз дают синоптики.

В Латгале осадков ожидается меньше, а наиболее сухая погода сохранится в Южно-Курземском крае. На большей части страны небо останется затянутым облаками.

Помимо дождей, местами усилится ветер. В Видземе его порывы достигнут 14 метров в секунду, а на побережье Видземе и на севере Курземе — до 18 метров в секунду.

Температура воздуха останется осенней и составит от +10 до +15 градусов.

В Риге в течение дня ожидается продолжительный дождь, временами сильный. Небо будет полностью закрыто облаками, а воздух прогреется лишь до +13 градусов.

Такая погода связана с циклоном, центр которого находится над Эстонией. Атмосферное давление по стране составит от 1005 до 1012 гектопаскалей.

По предварительным прогнозам, уже на следующей неделе в Латвии ожидается смена погодного режима: осадков станет значительно меньше, а солнечных дней — больше.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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