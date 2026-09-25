«В школе, где учится мой ребенок, сказали, что в случае воздушной тревоги школьникам придется оставаться в школе под присмотром учителей, пока не будет объявлен отбой тревоги. Получается, что, если мать и/или отец в этот момент пришли за ребенком, его им не выдадут?

Это действительно так? Если да, то какие регламентирующие документы определяют порядок в таких или похожих чрезвычайных ситуациях? Читательница bb.lv»

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Синтия ПЛАЦИНСКА:

— Когда объявляется оранжевое предупреждение, это означает, что КАЖДОМУ, кто такое предупреждение получил, следует как можно скорее найти максимально надежное укрытие (помещение) — и детям в школах, и взрослым, где бы они ни находились в этот момент: на рабочем месте, в магазине, в машине или в каком-то другом месте. Перемещение по улицам, пока опасность не миновала, может угрожать здоровью и жизни, а также создавать дополнительный хаос.

Если ребенок в момент предупреждения находится в образовательном учреждении, то он может спуститься в укрытие и быть там под присмотром ответственных работников.

Если же родитель все-таки приходит за ребенком, его (ребенка) родителю передадут, но под его подпись. Это необходимо, чтобы было четко зафиксировано, что с этого момента за безопасность ребенка отвечает сам родитель.

Регламентирующие документы разработало Министерство образования и науки.

Для справки: оранжевое предупреждение — это предпоследний, высокий уровень опасности (метеорологической или чрезвычайной), который означает, что прогнозируемые явления могут нанести серьезный материальный ущерб, привести к разрушениям и несут реальную угрозу безопасности людей.