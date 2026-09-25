Покупки в интернет-магазинах за пределами Евросоюза станут дороже. С 1 ноября ЕС намерен ввести дополнительный сбор за обработку товаров, заказанных через зарубежные онлайн-платформы.

Новый сбор будет распространяться на товары, приобретенные через интернет-магазины и торговые платформы за пределами Евросоюза.

Формально платить его должны будут не получатели посылок, а онлайн-платформы. Сбор будут взимать компетентные органы стран ЕС.

При этом дополнительные расходы бизнеса в конечном итоге могут отражаться на стоимости товаров или условиях доставки для покупателей.

Миллиарды товаров из-за пределов ЕС

Причиной нововведения стал стремительный рост электронной торговли. В 2025 году в Евросоюз поступило около 5,9 млрд недорогих товаров, приобретенных через интернет за пределами ЕС.

Значительная часть этого потока связана с китайскими торговыми площадками.

Европейские власти объясняют необходимость нового сбора растущими расходами таможенных служб. Проверка огромного количества небольших отправлений требует затрат на информационные системы, анализ рисков, проверку документов и при необходимости физический досмотр товаров.

Это уже второй новый платеж

Новый сбор не следует путать с пошлиной, которая действует с 1 июля 2026 года.

ЕС уже отменил прежнее освобождение от таможенной пошлины для товаров стоимостью до 150 евро и временно ввел фиксированную пошлину в размере 3 евро за товар. Она должна действовать до 1 июля 2028 года, после чего планируется переход к обычным таможенным тарифам.

Сбор за обработку является отдельным платежом. Еврокомиссия указывает, что он предназначен непосредственно для покрытия расходов таможенных органов на обслуживание стремительно растущего потока интернет-покупок. Ответственность переносится на платформы

Таможенная реформа ЕС предусматривает и еще одно существенное изменение: ответственность за выполнение таможенных формальностей и уплату соответствующих платежей все в большей степени переносится с покупателя на интернет-платформы, продавцов и других участников дистанционной торговли.

Таким образом, эпоха практически беспрепятственных дешевых интернет-покупок из-за пределов ЕС постепенно заканчивается: с июля уже действует трехевровая пошлина, а с ноября к ней добавится двухевровая плата за таможенную обработку товаров.