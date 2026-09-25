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Готовьтесь! Завтра нас всех накроет Урожайная Луна 0 223

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полнолуние

26 сентября в 19:48 по латвийскому времени наступит полнолуние. В этот раз яркий лунный диск будет хорошо виден сразу после захода Солнца.

Название Урожайная Луна пришло из сельскохозяйственного календаря европейских фермеров: в прошлом, когда электричества еще не было, а световой день уже становился коротким, спутник давал крестьянам дополнительные часы для работы в поле.

У коренных народов Северной Америки это же полнолуние называют Кукурузной Луной — оно служило сигналом к сбору кукурузы, тыквы и бобов.

Несмотря на аграрное происхождение названия, в других культурах это полнолуние наделяется иным смыслом. Например, в Китае оно совпадает с Праздником середины осени, когда принято любоваться Луной и есть традиционную выпечку – лунные пряники. В Корее в это же время отмечают Чхусок – праздник урожая и поминовения предков, а в Японии – Цукими, любование Луной. В Латвии отмечаются Микели.

– В эту ночь стоит обратить внимание на цвет Луны. В сентябре она движется по небу по низкой траектории, и когда диск находится у горизонта, его свету приходится пробиваться сквозь более толстый слой атмосферы. Воздух рассеивает синие и голубые лучи, пропуская тёплый спектр. Поэтому вместо привычного белого шара видно желтоватое или даже насыщенно-оранжевое свечение, которое по мере подъёма лунного диска постепенно сменяется обычным белым, – расскаывает астроном Евгений Бурмистров.

Положение Луны у горизонта создаст еще одну иллюзию: чем ниже она находится над горизонтом, тем крупнее кажется. Когда диск виден рядом с домами, деревьями и неровностями рельефа, мозг невольно сравнивает его с этими объектами и воспринимает как больший. Высоко в небе таких точек сравнения нет, поэтому спутник выглядит меньше.

Сочетание этих эффектов делает сентябрьскую Урожайную Луну особенно удобной для наблюдения. Чтобы увидеть ее, не требуется специальное оборудование – она доступна каждому невооруженным глазом.

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#сельское хозяйство #наука #культура #луна #астрономия #традиции #сентябрь #праздники #атмосфера
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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