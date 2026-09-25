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Котлеты из культуры: павильон Центрального рынка Риги хотят сдать на 30 лет 4 2335

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: рынок
ФОТО: LETA

В понедельник на совместное заседание собрались депутаты столичной думы, работающие в комитетах по городскому имуществу и развитию. Увы, на официальной интернет-странице самоуправления отсутствовали сведения о мероприятии, не была известна общественности и тема этого собрания — Центральный рынок. Видимо, чтобы не нагрянули сотни торговцев, коих достали власти.

Культура вместо мяса

Согласно документу, который одобрили главы комитетов — Дайнис Лоцис (Национальное объединение) и Эдгарс Бергхолцс (Объединенный список), — муниципальному ООО Rīgas nami предстоит привлечь инвестиции в размере 21 млн евро, часть которых предполагается получить в том числе от Евросоюза.

Первоочередной задачей определено «обеспечение конструкционной безопасности» Мясного павильона (в документе он назван «бывшим»). Стоимость работ составит 1 385 450 евро. Закончить их намереваются до июля 2027 года.

Впоследствии здание предполагается сдать некоему «долгосрочному арендатору» на 30 лет, «создав публично доступный, мультифункциональный и экономически жизнеспособный объект, сохраняющий культурно-историческое наследие и идентичность Центрального рынка…». В этих помещениях предполагается «развивать взаимодополняющие коммерческие, общественные, культурные, образовательные, инновационные и спортивные функции, а также направления, связанные с активным отдыхом и творчеством».

И шесть туннелей в придачу

Кстати, Мясной — крупнейший павильон: его площадь составляет 9746,6 кв. м (полтора футбольных поля или шесть хоккейных площадок). Он в полтора раза больше Рыбного и вдвое превосходит по площади каждый из трех остальных.

А еще в реестре объектов рынка — отдельные строения, склады, стоянки, шесть туннелей… Договор же между городом и Rīgas nami планируется заключить аж до 2067 года!

Между тем в текущем году инвестиции в крупнейший крытый рынок Евросоюза составят всего 661 878 евро. В эту сумму входят перепланировка Овощного павильона (471 878 евро), демонтаж пола (100 000 евро) и проектирование инженерных сетей в Овощном, Молочном, Рыбном и Гастрономическом павильонах (90 000 евро).

Во время голосования по проекту решения депутаты оппозиции выступили против. Причина — сомнения в способности Rīgas nami осуществить столь масштабный проект. В прошлом году оборот муниципального ООО составил 28,24 миллиона евро, а прибыль — 94 000 евро.

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#инвестиции #рынок #депутаты #аренда #реконструкция #Евросоюз
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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