В пятницу поздно вечером на Адажском военном полигоне во время учений ранено четверо военнослужащих итальянского контингента из 11-го полка берсальеров, сообщили в Национальных вооружённых силах (НВС) Латвии.

Министерство обороны Италии сообщает, что инцидент произошёл во время учений с боевой стрельбой из огнестрельного оружия, установленного на итальянской боевой машине.

Итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщает, что пулеметная очередь была выпущена из итальянской БМП Dardo по другому такому же БМП, двигавшуюся впереди с открытым люком. По предварительной версии, огонь мог быть открыт из спаренного 7,62-мм пулемета. Пули попали в другую итальянскую военную машину, в которой находились четверо военнослужащих. Более точную картину ЧП прояснит следствие.

Пострадавшие были доставлены из Риги в медучреждение в Риге, где они сейчас получают необходимую помощь. Хотя их жизни вне опасности, состояние одного из солдат оценивается как серьёзное, отмечает Министерство обороны Италии.

О произошедшем были проинформированы родственники военнослужащих. Начато расследование для выяснения обстоятельств инцидента.

Министру обороны Италии Гвидо Крозето о состоянии здоровья четырёх военнослужащих регулярно докладывает начальник штаба армии Италии генерал Лучано Портолано, сообщили в Риме.

Министр, руководство вооружённых сил Италии и сослуживцы выражают поддержку раненым военнослужащим и их семьям, желая им скорейшего выздоровления, говорится в сообщении итальянского оборонного ведомства.

Incidentā Ādažu militārajā poligonā mācību laikā cietuši četri Itālijas kontingenta karavīri.



Piektdien, 25.septembra vēlā pēcpusdienā mācību laikā Ādažu militārajā poligonā noticis incidents, kurā cietuši četri Itālijas kontingenta karavīri no 11. Bersaljeru pulka.



Pašlaik… https://t.co/wZcLjvJe3H — NBS (@Latvijas_armija) September 25, 2026

А так выглядит итальянский БМП Dardo: