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Не помнит, что произошло: дело о гибели педагога в Приекуле передали прокуратуре 4 112

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судебный процесс
ФОТО: BB.LV/AI

Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру уголовное дело в отношении сотрудника Государственной полиции, которого подозревают в смертельном избиении мужчины в Приекуле. Трагедия произошла летом во время городского праздника.

Речь идет об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни и находящегося в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшего.

Предполагаемое преступление было совершено в свободное от службы время. Подозреваемый сотрудник полиции по-прежнему находится под арестом.

Конфликт во время городского праздника

Трагедия произошла в июле во время праздника города в Приекуле. Между несколькими людьми возник конфликт, в ходе которого находившийся, по данным следствия, в состоянии сильного алкогольного опьянения полицейский нанес одному из мужчин тяжелые травмы.

По информации LETA, задержанный — младший инспектор полиции Андис Силниекс. В Государственной полиции он служил с сентября 2022 года. Дисциплинарных взысканий у него не было.

Погибшим оказался педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзис, руководивший образовательной программой «Дизайн одежды».

Ранее начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью Латвийскому телевидению сообщал, что задержанный полицейский заявил следователям, что не помнит произошедшего.

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#полиция #трагедия #прокуратура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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