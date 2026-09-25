Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру уголовное дело в отношении сотрудника Государственной полиции, которого подозревают в смертельном избиении мужчины в Приекуле. Трагедия произошла летом во время городского праздника.

Речь идет об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни и находящегося в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшего.

Предполагаемое преступление было совершено в свободное от службы время. Подозреваемый сотрудник полиции по-прежнему находится под арестом.

Конфликт во время городского праздника

Трагедия произошла в июле во время праздника города в Приекуле. Между несколькими людьми возник конфликт, в ходе которого находившийся, по данным следствия, в состоянии сильного алкогольного опьянения полицейский нанес одному из мужчин тяжелые травмы.

По информации LETA, задержанный — младший инспектор полиции Андис Силниекс. В Государственной полиции он служил с сентября 2022 года. Дисциплинарных взысканий у него не было.

Погибшим оказался педагог Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунд Вамзис, руководивший образовательной программой «Дизайн одежды».

Ранее начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью Латвийскому телевидению сообщал, что задержанный полицейский заявил следователям, что не помнит произошедшего.