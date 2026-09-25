26 сентября 2026 года — день предпразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, также на этот день приходится день Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, или Воскресение словущее.

Еще этот день считался осенней пасхой, потому что в этот день в храмах, связанных с этим праздником, положено служить богослужение пасхальным чином.

О чем вспоминают в Церкви 26 сентября 2026 года

Храм Воскресения Христова — один их самых значимых. Именно там находится пещера, в которую после земной смерти было положено тело Христа, а потом именно там произошло его Воскресение.

Храм очень велик по площади, внутри него заключено и место казни Иисуса — Голгофа, и место его погребения — гроб Господень, и камень, где умащивали тело жены-мироносицы, и крест, на котором распяли Христа.

В I веке, когда Иерусалим захватил римский император Тит и все здесь было стерто с лица земли. Через 60 лет император Адриан начал на этом месте строительство, на руинах города построена римская колония, а на Голгофе — храм Венеры. Там стали приносить жертвы языческим богам, чтобы окончательно стереть память о Христе с лица земли. Но того не случилось.

В IV веке в Иерусалим прибыла по поручению сына императора Константина царица Елена. Языческий храм разобрали, провели раскопки на этом месте, найдя останки деревянного креста, на котором был распят Христос, а затем началось строительство храма Воскресения Христова. Он был освящен в 335 году, а этот день попал в церковный календарь. Праздник имеет также название Воскресение словущее, ведь это строительство — воскресение религии. В Церквях, посвященных этому празднику, совершали богослужение Пасхальным чином.

Смысл праздника

Это день великой радости, ведь празднуется создание храма, славящее Воскресение Иисуса.

Народные приметы погоды

Если в этот день дождь, дальше будет сухая погода.

Дождь этого дня обещает хороший урожай.

Красная луна — к ветреной погоде.

Грачи уже улетели — приближается зимняя погода.

Что можно делать 26 сентября 2026 года

В этот день принято собирать с огорода последний урожай корнеплодов.

Принято производить заготовки свеклы, моркови, брюквы.

Хозяйки готовят из корнеплодов разнообразные блюда, особенно приветствуются блюда из редьки.

Нужно отпустить все плохие мысли и заняться добрыми делами.

Отлично заняться самообразованием.

Прекрасный день для начала путешествия.

Что нельзя делать 26 сентября 2026 года