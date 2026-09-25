26 сентября 2026 года — день предпразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, также на этот день приходится день Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, или Воскресение словущее.
Еще этот день считался осенней пасхой, потому что в этот день в храмах, связанных с этим праздником, положено служить богослужение пасхальным чином.
О чем вспоминают в Церкви 26 сентября 2026 года
Храм Воскресения Христова — один их самых значимых. Именно там находится пещера, в которую после земной смерти было положено тело Христа, а потом именно там произошло его Воскресение.
Храм очень велик по площади, внутри него заключено и место казни Иисуса — Голгофа, и место его погребения — гроб Господень, и камень, где умащивали тело жены-мироносицы, и крест, на котором распяли Христа.
В I веке, когда Иерусалим захватил римский император Тит и все здесь было стерто с лица земли. Через 60 лет император Адриан начал на этом месте строительство, на руинах города построена римская колония, а на Голгофе — храм Венеры. Там стали приносить жертвы языческим богам, чтобы окончательно стереть память о Христе с лица земли. Но того не случилось.
В IV веке в Иерусалим прибыла по поручению сына императора Константина царица Елена. Языческий храм разобрали, провели раскопки на этом месте, найдя останки деревянного креста, на котором был распят Христос, а затем началось строительство храма Воскресения Христова. Он был освящен в 335 году, а этот день попал в церковный календарь. Праздник имеет также название Воскресение словущее, ведь это строительство — воскресение религии. В Церквях, посвященных этому празднику, совершали богослужение Пасхальным чином.
Смысл праздника
Это день великой радости, ведь празднуется создание храма, славящее Воскресение Иисуса.
Народные приметы погоды
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Если в этот день дождь, дальше будет сухая погода.
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Дождь этого дня обещает хороший урожай.
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Красная луна — к ветреной погоде.
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Грачи уже улетели — приближается зимняя погода.
Что можно делать 26 сентября 2026 года
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В этот день принято собирать с огорода последний урожай корнеплодов.
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Принято производить заготовки свеклы, моркови, брюквы.
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Хозяйки готовят из корнеплодов разнообразные блюда, особенно приветствуются блюда из редьки.
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Нужно отпустить все плохие мысли и заняться добрыми делами.
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Отлично заняться самообразованием.
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Прекрасный день для начала путешествия.
Что нельзя делать 26 сентября 2026 года
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Очень плохо скандалить.
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Категорически нельзя поддаваться никаким искушениям.
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Очень плохой день для любых откровений, даже с самыми близкими людьми.
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Не стоит слишком веселиться.
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