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Осенняя пасха. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 26 сентября 2026 года? 0 123

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Храм Воскресения Христова в Иерусалиме

26 сентября 2026 года — день предпразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, также на этот день приходится день Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, или Воскресение словущее.

Еще этот день считался осенней пасхой, потому что в этот день в храмах, связанных с этим праздником, положено служить богослужение пасхальным чином.

О чем вспоминают в Церкви 26 сентября 2026 года

Храм Воскресения Христова — один их самых значимых. Именно там находится пещера, в которую после земной смерти было положено тело Христа, а потом именно там произошло его Воскресение.

Храм очень велик по площади, внутри него заключено и место казни Иисуса — Голгофа, и место его погребения — гроб Господень, и камень, где умащивали тело жены-мироносицы, и крест, на котором распяли Христа.

В I веке, когда Иерусалим захватил римский император Тит и все здесь было стерто с лица земли. Через 60 лет император Адриан начал на этом месте строительство, на руинах города построена римская колония, а на Голгофе — храм Венеры. Там стали приносить жертвы языческим богам, чтобы окончательно стереть память о Христе с лица земли. Но того не случилось.

В IV веке в Иерусалим прибыла по поручению сына императора Константина царица Елена. Языческий храм разобрали, провели раскопки на этом месте, найдя останки деревянного креста, на котором был распят Христос, а затем началось строительство храма Воскресения Христова. Он был освящен в 335 году, а этот день попал в церковный календарь. Праздник имеет также название Воскресение словущее, ведь это строительство — воскресение религии. В Церквях, посвященных этому празднику, совершали богослужение Пасхальным чином.

Смысл праздника

Это день великой радости, ведь празднуется создание храма, славящее Воскресение Иисуса.

Народные приметы погоды

  • Если в этот день дождь, дальше будет сухая погода.

  • Дождь этого дня обещает хороший урожай.

  • Красная луна — к ветреной погоде.

  • Грачи уже улетели — приближается зимняя погода.

Что можно делать 26 сентября 2026 года

  • В этот день принято собирать с огорода последний урожай корнеплодов.

  • Принято производить заготовки свеклы, моркови, брюквы.

  • Хозяйки готовят из корнеплодов разнообразные блюда, особенно приветствуются блюда из редьки.

  • Нужно отпустить все плохие мысли и заняться добрыми делами.

  • Отлично заняться самообразованием.

  • Прекрасный день для начала путешествия.

Что нельзя делать 26 сентября 2026 года

  • Очень плохо скандалить.

  • Категорически нельзя поддаваться никаким искушениям.

  • Очень плохой день для любых откровений, даже с самыми близкими людьми.

  • Не стоит слишком веселиться.

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#история #погода #религия #культура #кулинария #традиции #народные приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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