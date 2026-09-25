Практики семейных врачей в Латвии сталкиваются с проблемами при работе с системой электронного здравоохранения. Из-за сбоев данные о вакцинации не удается внести в базу, что приводит к неполной информации о пациентах и задержкам с оплатой оказанных услуг.

Практики семейных врачей в Латвии продолжают сталкиваться с проблемами при работе с системой электронного здравоохранения. В частности, с начала августа врачи не могут зарегистрировать в системе сведения о проведенной вакцинации, из-за чего информация о прививках пациентов остается неполной, а сами медики не получают оплату за оказанную услугу, пишет Diena.

Как сообщили на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью, Министерство здравоохранения пока не может назвать сроки устранения проблемы, однако допускает, что для модернизации системы могут быть использованы неизрасходованные средства отрасли.

В этом году на финансирование семейных врачей предусмотрено 175,5 млн евро. За первое полугодие было освоено 106 млн евро. По данным министерства, перерасход средств наблюдается по программе скрининга, тогда как экономия образовалась, в частности, по финансированию третьего сотрудника в практиках семейных врачей.

Представитель Минздрава Санита Янка пояснила, что дополнительные расходы связаны прежде всего с выплатами за выполнение показателей эффективности скрининга. При этом ряд запланированных показателей пока не достигнут, включая создание новых практик, объем оплаченных медицинских манипуляций и привлечение третьего работника.

В министерстве также напомнили, что в этом году семейные врачи начали получать дополнительное финансирование за работу в сельских и удаленных районах.

В 2027 году Минздрав планирует расширить перечень оплачиваемых услуг семейных врачей. Предполагается включить экспресс-анализы на холестерин, тропонин и С-реактивный белок, а также пересмотреть размер капитационного финансирования с учетом ухода за пожилыми пациентами, домашних визитов и расходов на персонал.

При этом расходы на цифровизацию системы здравоохранения продолжают расти. Председатель подкомиссии Сейма по общественному здоровью Лига Козловска выразила сомнение, что существующая система электронного здравоохранения сможет полностью заменить используемые врачами локальные программы.

По ее словам, в электронной системе до сих пор отсутствуют многие необходимые функции, включая полноценное ведение истории болезни пациента. Кроме того, невозможность зарегистрировать вакцинацию означает, что государство не располагает полной информацией об охвате населения прививками, а семейные врачи не получают предусмотренную оплату за выполненную работу.