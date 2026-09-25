Министерство образования и науки Латвии предлагает пересмотреть содержание программы Skola2030, сохранив при этом основную структуру действующего государственного образовательного стандарта. Планируется конкретнее определить, что именно должен знать ученик в каждом классе, усовершенствовать систему оценивания и усилить преподавание истории Латвии, музыки и вопросов здоровья.

Предложения изложены в информационном докладе Министерства образования и науки (МОН). Речь идет не об отказе от Skola2030, а о пересмотре и уточнении ее содержания.

Истории Латвии хотят дать больше места

Одно из заметных изменений касается истории. Уже пересмотрены программы для 4–9-х классов, чтобы сделать изучение истории Латвии более последовательным.

Национальное объединение, курирующее министерство, заявляет, что в 4–6-х классах историю в дальнейшем могут преподавать как самостоятельный предмет. Отдельный курс истории предлагается разработать и для программ среднего профессионального образования.

Обновленные программы по социальным знаниям, социальным знаниям и истории, а также истории Латвии и мира должны стать установленными государством образцами. Их внедрение в школах планируется начать в 2027/2028 учебном году.

Меньше теории — больше пения

Изменения готовятся и в преподавании музыки. В программе сокращена доля теории, а больше времени предполагается уделить практическому музицированию и пению.

Отдельное внимание планируется уделить развитию школьных хоров, что должно способствовать продолжению латвийской традиции Праздника песни.

В школах может появиться новый блок о семье и здоровье

Разработана дорожная карта внедрения обучения вопросам семейного здоровья. Полностью включить этот блок в учебный процесс предполагается с 2028/2029 учебного года.

Школьникам хотят дать знания о семье и ответственности, личности, самооценке и эмоциях, половом созревании, дружбе, конфликтах и способах их разрешения, отношениях, а также физическом и эмоциональном развитии.

Однако вокруг этой части проекта уже возникли вопросы.

В документах говорится, что модуль предполагается разработать совместно с Обществом учителей истории и социальных наук. Сама организация в своем заключении указала, что согласия на такое сотрудничество пока не давала и решения об участии в разработке модуля не принимала.

Кроме того, общество хочет получить четкий ответ, сколько учебных часов потребуется для нового содержания, как при этом обеспечить освоение уже предусмотренной программы и не возникнет ли дублирования существующих тем.

При этом в нынешнем объеме предполагается сохранить содержание, посвященное финансовой грамотности, национальной идентичности, гражданскому участию, семейным ценностям, а также социальным, правовым, экономическим и политическим процессам в обществе.

Бизнес призывает не забывать о естественных науках

Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) считает, что наряду с историей, коллективным пением и семейным здоровьем больше внимания следует уделить естественным наукам.

Организация, ссылаясь на последние данные PISA, отмечает, что результаты латвийских школьников по естественным наукам ниже, чем в Эстонии и Литве, а также ниже среднего уровня стран OECD.

LTRK считает представленный план слишком общим: по мнению организации, в нем недостаточно подробно определены конкретные действия, приоритеты и ожидаемые результаты.

Палата также недовольна коротким сроком обсуждения существенных изменений. На согласование заинтересованным сторонам было отведено время с 22 по 25 сентября.

Большие изменения — не чаще раза в пять лет

Министр образования и науки Илзе Индриксоне заявляет, что необходимо перейти от отдельных улучшений к постоянному совершенствованию содержания образования, основанному на данных и исследованиях.

Часть обновленных программ школы постепенно используют уже с нынешнего учебного года — например, по музыке, социальным знаниям и истории. Следующим летом их предполагается доработать с учетом отзывов педагогов.

МОН также предлагает ввести регулярный цикл пересмотра содержания образования. Существенные изменения в дальнейшем планируется проводить не чаще одного раза в пять лет.

При этом министерство подчеркивает: перед серьезными изменениями необходимо заблаговременно подготовить учителей, обеспечить школы учебными пособиями и цифровыми ресурсами, а также предусмотреть необходимое финансирование.

Таким образом, Skola2030 отменять не собираются. Но ее содержание хотят заметно перенастроить — вплоть до того, какие знания должен получить ребенок в каждом классе и какое место в школьной программе займут история, пение и вопросы семейного здоровья.