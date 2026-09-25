В субботу на большей части территории Латвии временами по-прежнему ожидается дождь, однако осадков будет значительно меньше, чем в пятницу, прогнозируют синоптики.

Небо преимущественно останется пасмурным, местами ожидается дымка. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, на побережье порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Ветер слабый или умеренный, южный и юго-западный. Ночью температура опустится до +11 градусов, а днем поднимется до +16 градусов.