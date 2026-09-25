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Учиться никогда не поздно: в Риге для жителей старше 65 лет открывают бесплатную школу 0 471

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенсионеры учатся на курсах

ChatGPT

Жителям Латвии старше 65 лет предлагают бесплатно освоить новые знания и навыки — от финансовой грамотности и английского языка до вопросов здоровья, общения и возможностей на рынке труда. До августа 2027 года для участников программы планируется провести 80 занятий.

Как сообщает благотворительное общество Tavi draugi, организация начала образовательную программу для пожилых людей «Zināšanu spēks» («Сила знаний»). Ее цель — расширить возможности обучения на протяжении всей жизни, помочь участникам совершенствовать навыки и активнее участвовать в общественной и профессиональной жизни.

От финансов до английского

Программа разделена на шесть тематических направлений: финансовая грамотность, навыки, необходимые на рынке труда, коммуникация и импровизация, общественная активность и активный образ жизни, грамотность в вопросах здоровья, а также непрерывное образование и интеллектуальное развитие. В последний блок входят и занятия английским языком.

Организаторы отмечают, что программа рассчитана как на решение практических повседневных задач, так и на развитие личных и социальных навыков.

На занятиях по финансовой грамотности участники смогут расширить знания о денежных вопросах. Отдельный блок будет посвящен навыкам, позволяющим лучше ориентироваться в вопросах здоровья и заботы о своем самочувствии.

Предусмотрены также занятия, посвященные общению, активному образу жизни и социальной вовлеченности. Освоение профессиональных навыков и английского языка должно дать пожилым людям дополнительные возможности сохранить или развить свою активность на рынке труда.

Первое занятие — 5 октября

Первое занятие по финансовой грамотности состоится 5 октября в NVO nams на улице Иерикю в Риге. В дальнейшем занятия планируется проводить регулярно — не менее двух в неделю.

Организаторы рассчитывают, что проект поможет сформировать активное сообщество, участники которого смогут не только получать новые знания, но и обмениваться опытом, знакомиться и участвовать в общественной жизни.

Желающие посещать занятия школы «Zināšanu spēks» могут зарегистрироваться по электронной почте [email protected] или телефону 28334012.

Проект финансируется Европейским социальным фондом Plus при софинансировании из государственного бюджета.

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#образование #Латвия #английский язык #общение #пожилые люди #рынок труда #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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