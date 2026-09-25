Латвийская ассоциация семейных врачей (LĢĀA) объявила о присоединении к акции протеста Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA), которая состоится в Риге 29 сентября.

Ассоциация поддерживает требование профсоюза предусмотреть в государственном бюджете на следующий год повышение оплаты труда всех работников здравоохранения как минимум на 30%. Семейные врачи также присоединяются к требованию об отставке министра здравоохранения.

Семейные врачи требуют прибавки

Президент LĢĀA Алисе Ницмане-Айшпуре сообщила, что еще в августе Министерству здравоохранения было направлено требование с 1 января 2027 года на 20% повысить оплату труда семейного врача, заложенную в подушевом финансировании. Необходимость такого повышения ассоциация объясняет инфляцией, накопившейся в Латвии с 2022 года.

В ассоциации недовольны тем, что спустя месяц после подачи требования министр здравоохранения так и не обратился в правительство с предложением увеличить финансирование с 2027 года.

До тысячи участников

Пикет пройдет 29 сентября на бульваре Бривибас, напротив здания правительства. По предварительным оценкам, в нем могут принять участие около 1000 человек.

Организаторы заявляют, что цель акции — защита интересов системы здравоохранения, работающих в ней специалистов и пациентов.

Таким образом, протест медиков становится шире: к требованиям профсоюза теперь официально присоединяются семейные врачи, а вопрос финансирования здравоохранения и зарплат его работников выходит непосредственно к зданию правительства.