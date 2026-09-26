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Каждый пятый в Латвии не может начать копить на квартиру 0 67

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новое жилье

Покупка собственного жилья заставляет жителей Латвии пересматривать привычные расходы. Ради накопления денег на первый взнос многие готовы экономить на развлечениях, одежде и путешествиях. Однако каждый пятый признает: откладывать на жилье сейчас вообще не получается.

Более трети потенциальных покупателей жилья в Латвии — 37% — готовы потратить на первый взнос до 10 000 евро. Почти каждый пятый рассматривает возможность внести до 20 000 евро, свидетельствуют результаты нового опроса.

Чтобы собрать необходимую сумму, 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро. Еще 18% могут направлять на эту цель от 200 до 300 евро, 10% — от 300 до 400 евро, а 9% — от 400 до 500 евро.

Более 500 евро ежемесячно способны откладывать 8% респондентов.

При этом каждый пятый — 20% опрошенных — заявил, что сейчас вообще не имеет возможности копить деньги на первый взнос.

На чем готовы экономить

Ради собственного жилья жители прежде всего готовы пересмотреть повседневные расходы. Около 30% сократили бы траты на хобби, развлечения, одежду и другие покупки.

Каждый четвертый готов на некоторое время отказаться от путешествий.

Еще 28% рассматривают возможность продажи уже имеющейся недвижимости. Около 15% могли бы использовать для первого взноса инвестиции или пенсионные накопления, а 13% при необходимости обратились бы за финансовой помощью к семье или родственникам.

Особенно активно менять привычный образ жизни готовы молодые люди. Среди жителей в возрасте от 18 до 29 лет 46% согласны сократить повседневные расходы, а 39% — временно отказаться от путешествий.

В более старших возрастных группах чаще рассматривают возможность использовать или продать уже имеющуюся недвижимость.

В опросе приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

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#жилье #недвижимость #инвестиции #финансы #Латвия #молодежь #экономия #расходы #опрос
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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