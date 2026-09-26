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Электричку на Болдераю обещают пустить уже этой осенью 4 794

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поезд на Болдераю

Пассажирское железнодорожное сообщение с Болдераей, открытие которого неоднократно откладывалось, может наконец стать реальностью. Инфраструктура для движения электропоездов практически готова, а теперь властям предстоит определить количество рейсов и найти финансирование.

Совет по общественному транспорту в ближайшее время должен принять решение об объеме заказа пассажирских перевозок на железнодорожной линии в Болдераю и их финансировании, сообщили в Автотранспортной дирекции (ATD).

ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) завершило проект модернизации и развития электрифицированной железнодорожной сети. В его рамках, в частности, была построена новая контактная сеть на участке Засулаукс — Болдерая протяженностью 19,4 километра.

Председатель правления LDz Артис Гринбергс на мероприятии по случаю завершения проекта заявил, что уже этой осенью до Болдераи можно будет добраться на электричке.

Однако в ATD подчеркивают: фактически работы будут считаться завершенными только после получения подтверждения о вводе участка Засулаукс — Болдерая в эксплуатацию и возможности начать на нем пассажирские перевозки.

После этого Совет по общественному транспорту должен определить, сколько рейсов будет заказано государством и какое финансирование для этого потребуется.

ATD уже ведет переговоры с АО Pasažieru vilciens, работающим под брендом Vivi, о начале перевозок.

Запуск уже неоднократно переносили

Пассажирские поезда в Болдераю обещают запустить не первый год. Сроки открытия линии неоднократно переносились из-за задержек строительных работ.

В ноябре 2024 года ATD сообщала, что строительство продлится до лета 2025 года. Тогда предполагалось, что пассажирское сообщение с Болдераей может быть открыто 1 сентября 2025 года.

Планировалось, что по новой линии будут курсировать от четырех до восьми пар поездов в сутки. Однако эти сроки также были сорваны.

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#железная дорога #Pasažieru Vilciens #инфраструктура #пассажирские перевозки
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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