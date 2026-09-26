Первые партии вакцин от гриппа для сезона 2026/2027 должны поступить в Латвию до 30 сентября. Однако разные виды препаратов будут доставляться поэтапно — последние из запланированных поставок ожидаются только к середине ноября. Между тем первые случаи гриппа в стране уже лабораторно подтверждены.

Как сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ), первыми в страну поступят вакцины для интраназального применения, предназначенные для людей, входящих в группы риска.

Вакцины с валентной дозировкой 60 мкг, предназначенные для жителей в возрасте от 60 лет, планируется получить до 16 октября.

Вакцины с валентной дозировкой 15 мкг должны поступить до 13 ноября.

В НСЗ подчеркивают, что эти сроки основаны на информации, предоставленной поставщиком вакцин.

Почему поставки задерживаются

Производство вакцин против гриппа для сезона 2026/2027 задержалось по всей Европе. Как объясняет НСЗ, причиной стало позднее получение информации о серотипах вируса гриппа, которые необходимо использовать при производстве вакцин.

Всего в нынешнем сезоне Латвия планирует приобрести 148 336 доз вакцины против гриппа. Это на 9216 доз, или 6,6%, больше, чем в предыдущем сезоне.

При необходимости государство сможет закупить дополнительные дозы.

А грипп в Латвии уже появился

Первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа нынешнего сезона были зарегистрированы в Латвии уже в сентябре.

На 38-й неделе года лабораторно подтвердили три случая. Кроме того, в стационаре «Латвийский центр инфектологии» Рижской Восточной клинической университетской больницы уже проходил лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом.

Инфектологи отмечают, что в этом году циркуляция вируса началась рано, поэтому и эпидемия гриппа может начаться раньше, чем обычно.

Таким образом, вирус в Латвии уже циркулирует, тогда как поставки различных вакцин будут продолжаться до ноября. Медики напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска.