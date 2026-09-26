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Когда увидите их по дороге на Елгаву — не удивляйтесь 1 250

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рокеры

В субботу, 26 сентября, Елгава станет центром притяжения для мотоциклистов со всей Латвии. На закрытие мотосезона ожидается более 3000 участников, которые проедут большой колонной по улицам города. Водителям следует учитывать временные ограничения движения и закрытие ряда парковок.

В 13:00 стартует парадный заезд по городу.

Маршрут пройдет от стоянки Елгавского дворца через двор дворца, улицы Лиела, Узварас, Лапскална, Атмодас, Добельское шоссе, затем снова по улице Лиела и завершится на улице Пилссалас.

Где ограничат движение

В связи с мотопарадом закрыты автостоянки в районе Елгавского дворца и острова Паста. Автомобили не смогут пользоваться парковкой у дворца, стоянкой на улице Пилссалас, 1, а также территорией возле Елгавской базы водного туризма и спорта.

Полностью закрыты для обычного автотранспорта улица Пилссалас и остров Паста. Въезд разрешен мотоциклистам, а также людям, которые живут или работают на этой территории.

Во время самого парада — с 13:00 до 14:00 — движение автомобилей будут временно перекрывать по всему маршруту следования мотоколонны.

До начала заезда во дворе Елгавского дворца можно будет посмотреть выставку мотоциклов клуба Jawa.

Рок, сварка и чемпионат по поеданию чили

После мотопарада на острове Паста начнется фестиваль рок- и альтернативной музыки «Rocktagons 26».

В 14:00 стартует конкурс молодых музыкантов. Группы выступят в двух возрастных категориях, а лучших определит профессиональное жюри.

Параллельно пройдут соревнования по MAG-сварке, чемпионат по поеданию перца чили, творческие мастерские и другие мероприятия. Будет работать и тату-палатка.

Вечером на острове Паста выступят Huskvarn, Laime pilnīga и Микс Галвановскис.

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#фестиваль #Елгава #культура #музыка #мотоциклы #рок
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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