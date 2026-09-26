На латвийско-белорусской границе завершена большая часть строительных работ первого этапа создания технологической инфраструктуры. Однако пограничники сообщают о целенаправленном повреждении оборудования — столбов видеонаблюдения, распределительных шкафов и кабелей.

Как сообщает Государственная пограничная охрана (VRS), работы первого этапа уже завершены на восьми из 11 участков границы с Беларусью.

В ведомстве отмечают, что строительство интеллектуальной инфраструктуры на восточной границе Латвии проходит в сложных условиях. По оценке VRS, методы нарушителей становятся все более агрессивными и продуманными.

Пограничники фиксируют целенаправленные повреждения столбов видеонаблюдения, распределительных шкафов и кабелей. В VRS считают, что таким образом предпринимаются попытки помешать внедрению технологической инфраструктуры и отсрочить запуск новой системы наблюдения. Дополнительный ущерб отдельным участкам границы нанесли сильные штормы.

Работы продолжаются и на границе Латвии с Россией. Здесь строителям приходится иметь дело со сложным рельефом и специфическими грунтами. Тем не менее благоприятная погода позволила за квартал построить 28% запланированной инфраструктуры.

После завершения проекта вся внешняя восточная граница Латвии должна быть оборудована системами, позволяющими реагировать на угрозы в режиме реального времени, в том числе на гибридные угрозы, организованную преступность и нелегальную миграцию.