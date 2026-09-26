Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мужчинам стоит знать: чем может обернуться привычка держать ноутбук на коленях 1 161

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Человек с ноутбуком

ChatGPT

Работать с ноутбуком, устроившись на диване или в кресле, удобно, однако мужчинам не стоит часами держать устройство непосредственно на коленях. Основная причина для беспокойства — тепло: повышение температуры в области яичек потенциально способно отрицательно влиять на образование сперматозоидов.

Ноутбуки давно стали частью повседневной жизни, поэтому вопрос об их возможном влиянии на репродуктивное здоровье возникает все чаще.

Акушер-гинеколог Анджали Кумар объясняет: для нормального образования сперматозоидов необходима температура немного ниже внутренней температуры тела. Именно поэтому яички анатомически расположены вне брюшной полости.

Если же долго держать работающий ноутбук непосредственно на коленях, устройство выделяет тепло и температура в этой области может повышаться.

Главная проблема — перегрев

При длительном воздействии повышенной температуры условия для образования сперматозоидов становятся менее благоприятными. Поэтому регулярный перегрев области яичек рассматривается как один из факторов, потенциально способных ухудшать показатели спермы.

Ситуацию может усугублять и сама поза человека. Работая с ноутбуком на коленях, мужчина часто сидит, сведя ноги вместе. В результате тепло хуже рассеивается и дополнительно задерживается в области таза.

Кроме того, многочасовая работа в неудобной позе может привести к болям в спине и другим проблемам, связанным с длительным сидением.

А что насчет электромагнитных полей?

В публикации также приводится мнение, что электромагнитные поля, связанные с работой ноутбука, могут влиять на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов.

Однако именно тепловой эффект является наиболее очевидной причиной не держать включенный ноутбук непосредственно на коленях в течение долгого времени. Возможное влияние электромагнитных полей на мужскую фертильность требует более осторожной оценки и не позволяет делать вывод, что обычное использование ноутбука само по себе приводит к бесплодию.

Как уменьшить возможный риск

Самый простой вариант — поставить ноутбук на стол или другую твердую поверхность. Это одновременно уменьшает передачу тепла телу и позволяет удобнее организовать рабочее место.

Можно также пользоваться специальной подставкой для ноутбука. Она создает дополнительное расстояние между устройством и телом и помогает отводу тепла.

Если приходится работать, держа компьютер на коленях, лучше не сидеть часами в одном положении. Полезно периодически вставать, разминаться и давать телу возможность остыть.

И главное — не превращать работу с горячим ноутбуком непосредственно на коленях в ежедневную многочасовую привычку.

Сам по себе ноутбук не означает проблем с фертильностью. Но мужчинам, особенно планирующим отцовство, разумнее избегать регулярного и продолжительного перегрева области яичек — тем более что достаточно просто переставить компьютер с коленей на стол.

×
#здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пробка Эксклюзив!
Изображение к статье: Поезд на Болдераю
Изображение к статье: Медицина в Латвии
Изображение к статье: Грипп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Темнеет
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Уран
В мире
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон против Anthropic
В мире
Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
Изображение к статье: Новое жилье
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Темнеет
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Уран
В мире
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео