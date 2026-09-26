Работать с ноутбуком, устроившись на диване или в кресле, удобно, однако мужчинам не стоит часами держать устройство непосредственно на коленях. Основная причина для беспокойства — тепло: повышение температуры в области яичек потенциально способно отрицательно влиять на образование сперматозоидов.

Ноутбуки давно стали частью повседневной жизни, поэтому вопрос об их возможном влиянии на репродуктивное здоровье возникает все чаще.

Акушер-гинеколог Анджали Кумар объясняет: для нормального образования сперматозоидов необходима температура немного ниже внутренней температуры тела. Именно поэтому яички анатомически расположены вне брюшной полости.

Если же долго держать работающий ноутбук непосредственно на коленях, устройство выделяет тепло и температура в этой области может повышаться.

Главная проблема — перегрев

При длительном воздействии повышенной температуры условия для образования сперматозоидов становятся менее благоприятными. Поэтому регулярный перегрев области яичек рассматривается как один из факторов, потенциально способных ухудшать показатели спермы.

Ситуацию может усугублять и сама поза человека. Работая с ноутбуком на коленях, мужчина часто сидит, сведя ноги вместе. В результате тепло хуже рассеивается и дополнительно задерживается в области таза.

Кроме того, многочасовая работа в неудобной позе может привести к болям в спине и другим проблемам, связанным с длительным сидением.

А что насчет электромагнитных полей?

В публикации также приводится мнение, что электромагнитные поля, связанные с работой ноутбука, могут влиять на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов.

Однако именно тепловой эффект является наиболее очевидной причиной не держать включенный ноутбук непосредственно на коленях в течение долгого времени. Возможное влияние электромагнитных полей на мужскую фертильность требует более осторожной оценки и не позволяет делать вывод, что обычное использование ноутбука само по себе приводит к бесплодию.

Как уменьшить возможный риск

Самый простой вариант — поставить ноутбук на стол или другую твердую поверхность. Это одновременно уменьшает передачу тепла телу и позволяет удобнее организовать рабочее место.

Можно также пользоваться специальной подставкой для ноутбука. Она создает дополнительное расстояние между устройством и телом и помогает отводу тепла.

Если приходится работать, держа компьютер на коленях, лучше не сидеть часами в одном положении. Полезно периодически вставать, разминаться и давать телу возможность остыть.

И главное — не превращать работу с горячим ноутбуком непосредственно на коленях в ежедневную многочасовую привычку.

Сам по себе ноутбук не означает проблем с фертильностью. Но мужчинам, особенно планирующим отцовство, разумнее избегать регулярного и продолжительного перегрева области яичек — тем более что достаточно просто переставить компьютер с коленей на стол.