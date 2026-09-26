Шампуни, солнцезащитные кремы, детская косметика, зубные пасты и бытовая химия могут содержать вещества, которых нет в перечне ингредиентов на упаковке. Американские исследователи проверили 113 повседневных продуктов и обнаружили незаявленные соединения почти во всех образцах. Некоторые из выявленных веществ ранее связывали с нарушениями работы эндокринной системы и другими рисками для здоровья.

Исследователи проанализировали 113 товаров: шампуни и средства для укладки волос, солнцезащитные кремы, лосьоны, детскую косметику, средства интимной гигиены, мыло и гели для душа, зубные пасты, ополаскиватели, а также стиральные и чистящие средства.

Результат оказался неожиданным: в среднем в одном продукте обнаруживали 51 синтетическое химическое вещество, причём фактический состав далеко не всегда совпадал с указанным производителем.

По данным исследования, 98% проверенных продуктов содержали хотя бы одно соединение, отсутствовавшее в маркировке, а 85% — как минимум одно незаявленное вещество, которое исследователи отнесли к потенциально опасным для здоровья.

Среди обнаруженных соединений — фталаты, парабены, ароматические вещества, силиконовые добавки и бутилгидрокситолуол. Некоторые вещества из этих групп в предыдущих исследованиях связывались с эндокринными нарушениями и проблемами репродуктивного здоровья.

Откуда берутся незаявленные вещества

Авторы исследования подчёркивают: их присутствие вовсе не обязательно означает, что производитель намеренно скрывает ингредиенты. Посторонние соединения могут попадать в продукт вместе с сырьём, во время производства, из оборудования или упаковки, а также образовываться в результате химических реакций при хранении.

«Мы обнаружили не указанные в составе вредные химические вещества. Это значит, что человек может выбирать "чистые" продукты, однако всё равно унести домой то, чего он не ожидает», — объясняет старший автор исследования Дженна Хуа.

Кроме того, значение имеет концентрация вещества: само его обнаружение ещё не говорит о том, что человек получает опасную дозу. Требования к составу и маркировке косметики и бытовой химии также различаются в разных странах.

Исследование не означает, что нужно срочно выбрасывать содержимое ванной комнаты. Но оно показывает другую проблему: этикетка не всегда даёт полное представление о химическом составе привычного средства. Поэтому главным вопросом становится не только то, какие ингредиенты перечислены производителем, но и насколько тщательно контролируются сырьё, производство и возможные примеси.