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Пациентов оказалось больше, чем денег: больницам Латвии срочно ищут еще 10 млн евро 1 347

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медицина в Латвии
ФОТО: BB.LV/AI

Латвийским медицинским учреждениям планируют выделить дополнительные 10 млн евро за услуги, оказанные сверх предусмотренных объемов в первой половине 2026 года. Деньги предлагается взять из государственного фонда на непредвиденные расходы.

Соответствующий проект распоряжения подготовило Министерство здравоохранения. Его еще предстоит рассмотреть правительству.

Как поясняет министерство, фактический спрос на оплачиваемые государством медицинские услуги в первые шесть месяцев этого года оказался выше, чем предполагалось при планировании бюджета. В результате больницы и другие лечебные учреждения приняли больше пациентов и оказали больше услуг, чем предусматривалось выделенным финансированием.

Дополнительные 10 млн. евро планируется предоставить Национальной службе здравоохранения (NVD), которая должна рассчитаться с лечебными учреждениями за уже оказанные услуги.

Большая часть суммы — 6,56 млн евро — предназначена для покрытия расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы стационаров.

К слову, о забастовке медиков и требуемой ими отставке министра здравоохранения читайте здесь

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#здравоохранение #медицина #финансы #Латвия #бюджет
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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