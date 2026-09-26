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Переломный день: с 26 сентября Латвия вступает в «темную половину» года 1 332

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Темнеет

Начиная с 26 сентября продолжительность ночи в Латвии превысит продолжительность дня, свидетельствуют данные с сайта timeanddate.com.

Равноденствие и астрономическая осень наступили в Латвии 24 сентября в 3:05. В пятницу продолжительность ночи и дня была примерно одинаковой, а в субботу ночь станет длиннее дня.

Во второй половине сентября продолжительность светового дня сокращается быстрее всего - на 4 минуты и 46 секунд в сутки. Продолжительность дня продолжит уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима.

После зимнего солнцестояния продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться, и с 18 марта следующего года день будет длиннее ночи.

В самый темный период года продолжительность светового дня в Латвии составит менее 9 часов. Самым коротким днем будет 21 декабря, когда продолжительность светового дня в Риге составит всего 6 часов и 43,5 минуты.

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#климат #Латвия #астрономия #солнцестояние
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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