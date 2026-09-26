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Почему рижане не пересаживаются из машин в трамваи – лучше сидеть в пробках, чем стоять в общественном транспорте? 3 1130

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: пробка

Рижская дума провела семинар по изучению маршрутной сети общественного транспорта и возможностей ее развития. Эксперты попытались понять стойкую неприязнь части рижан к троллейбусам и автобусам.

Один из вице-мэров Риги с ностальгией вспомнил, как в детстве и юности ездил на региональных автобусах. Сейчас, конечно, привычки пользователей поменялись. Больше места занимают велосипеды, каршеринг. Пора задуматься: а нужна ли персональная машина, которой ты пользуешься всего 5% времени?

Развернулась и дискуссия по поводу необходимости экспресс-автобусов (они существовали до 2009 года, а в разгар экономического кризиса их ликвидировали). Было высказано мнение, что они дают лишь 10% экономии времени. Вообще, целый ряд маршрутов недогружен, транспорт ходит пустым, а средства тратятся на топливо и зарплаты водителям. Впору показывать на табло, в какую сумму бюджету обходится малопопулярный вид транспорта.

Социолог Элина Логина как раз и задалась вопросом: почему многие рижане по-прежнему не пользуются общественным транспортом? Свежие сентябрьские данные опроса 2500 человек показали, что нынешней маршрутной сетью удовлетворены только 68% пассажиров.

Регулярность — важнейшее качество общественного транспорта для рижан (39%), тогда как цены на билеты удовлетворяют только 15%. Тарифная политика частично устраивает 43% и полностью не устраивает 39%.

Коллективный портрет довольного пассажира: люди 65–75 лет, со средним образованием, с доходами менее 500 евро на одного члена домохозяйства.

В свою очередь, рижский транспорт чаще всего не устраивает родителей с детьми, а также людей, живущих в пригородах.

Автовладельцы, со своей стороны, выбирают общественный транспорт в дни массовых праздников либо если направляются в места со сложной парковочной обстановкой. Однако 60% всегда выбирают машину — просто потому, что так удобнее и нет поблизости «неприятного контингента». К тому же в осенне-зимний период транспорт, увы, делается рассадником инфекций.

Г-жа Логина выявила группу рижан, которые в ближайшем будущем могут пересмотреть свои привычки и начать чаще ездить на общественном транспорте. Пока их всего 6%. Однако и ваш автор, глядя на ценники АЗС, подумывает, не начать ли чаще бывать в обществе?

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#транспорт #привычки #общественный транспорт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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