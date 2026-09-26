«Рижанка не получает пенсию в Латвии, потому что ей не хватило трудового стажа. Поэтому она получает денежное пособие. Полагается ли ей бесплатный проезд в транспорте в Риге, как всем пенсионерам? Читательница bb.lv»

Отвечает руководитель отдела общественных связей муниципального предприятия «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане:

— Согласно пункту 3.20 Обязательных правил Рижской думы № RD-23-208-sn «О льготах на проезд в сети маршрутов городского общественного транспорта Риги», лицам, которые задекларировали свое постоянное место жительства на административной территории самоуправления и получают государственное социальное пособие Латвийской Республики по старости, предоставляется скидка на проезд в размере 100% от стоимости билета.

Если человек соответствует названным выше критериям, ему следует обратиться в один из центров обслуживания клиентов «Rīgas satiksme»; при себе нужно иметь справку, выданную Государственного агентства социального страхования, и документ, удостоверяющий личность.