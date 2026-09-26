Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пожар в девятиэтажке в Саласпилсе: один человек пострадал, 18 эвакуировались 0 74

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар

Вечером в пятницу, 25 сентября, в девятиэтажном жилом доме в Саласпилсе произошел пожар. Еще до прибытия спасателей один из жильцов вывел человека из горящей квартиры и самостоятельно начал тушить огонь. Сам спаситель пострадал.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на улицу Энергетикю в Саласпилсе поступил в 20:26.

Пожар возник в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. Горели кухонная вытяжка и потолок на общей площади около 12 квадратных метров.

До приезда пожарных один из жильцов дома спас человека из горящей квартиры, после чего при помощи огнетушителя сумел потушить пламя.

При этом сам мужчина пострадал. Его передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек.

Работы пожарных и спасателей на месте происшествия завершились в 22:07.

×
#пожар #Латвия #ЧП #эвакуация #спасатели
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пенсия Эксклюзив!
Изображение к статье: общественный транспорт Эксклюзив!
Изображение к статье: Храм Воскресения Христова в Иерусалиме
Изображение к статье: Медики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как есть правильно?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фишинг
Наша Латвия
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
Изображение к статье: Рокеры
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Шарлиз Терон взялась за «Няню мафии»: популярный веб-комикс превратят в сериал
Культура &
Изображение к статье: Паприка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как есть правильно?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фишинг
Наша Латвия
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео