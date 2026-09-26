Вечером в пятницу, 25 сентября, в девятиэтажном жилом доме в Саласпилсе произошел пожар. Еще до прибытия спасателей один из жильцов вывел человека из горящей квартиры и самостоятельно начал тушить огонь. Сам спаситель пострадал.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на улицу Энергетикю в Саласпилсе поступил в 20:26.

Пожар возник в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. Горели кухонная вытяжка и потолок на общей площади около 12 квадратных метров.

До приезда пожарных один из жильцов дома спас человека из горящей квартиры, после чего при помощи огнетушителя сумел потушить пламя.

При этом сам мужчина пострадал. Его передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек.

Работы пожарных и спасателей на месте происшествия завершились в 22:07.