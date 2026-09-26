«Министерство земледелия распространило информацию о том, что в Евросоюзе была принята новая Регула, которая устанавливает единые требования, касающиеся собак и кошек во всех странах — членах ЕС.

В числе новых правил — нельзя будет использовать шипованные и удушающие ошейники. Также запрещается привязывать животных, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским причинам.

И если с предметами и методами, причиняющими боль, как бы понятно, то с запретом на привязывание возникает вопрос. Означает ли это, что теперь нельзя будет привязывать собаку перед магазином, как сейчас многие делают? А как в таком случае обеспечить безопасность и животного, и окружающих? И что, если человек это все-таки сделает, — будут штрафовать? Читательница bb.lv»

Отвечают представители Департамента здоровья, разведения, защиты и безопасности продуктов питания животных Министерства земледелия:

— Привязывая собаку возле магазина или в другом общественном месте, хозяин животного должен убедиться, что это не представляет опасности ни для самого животного, ни для окружающих — людей или других животных, а также не мешает передвижению людей или транспортных средств.

Если собака в ожидании хозяина оставлена привязанной, владелец должен оценить конкретное место и условия, в том числе возможный риск того, что собака может испугаться, стать агрессивной, запутаться в поводке или вступить в контакт с прохожими или другими животными.

В случае нарушения указанных требований владелец собаки может быть привлечен к административной ответственности. За нарушение требований по надлежащему содержанию животных на физическое лицо может быть наложен штраф до 1750 евро, а на юридическое лицо — от 110 до 2500 евро.

Что касается запрета на привязывание собак более чем на один час, предусмотренного в Регуле, он распространяется лишь на определенные места содержания животных. Данное правило не запрещает ненадолго привязывать собаку на поводке в повседневных ситуациях.