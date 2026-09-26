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Тысячи латвийцев попались на фишинг: насколько легко выманить пароль 0 25

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фишинг

Проверка кибербезопасности показала тревожный результат: почти треть получателей открыли имитацию фишингового письма, а более 3000 человек после этого ввели свои данные для авторизации.

В 2025 году латвийское учреждение по предотвращению киберинцидентов CERT.LV провело 16 кампаний по имитации фишинговых атак. Их целью было проверить бдительность сотрудников предприятий и определить, в каких областях необходимы дополнительные меры по обучению кибербезопасности.

Всего в рамках проверок было отправлено 15 436 электронных писем. Получатели открыли 4859 из них, или 31,48%.

Еще показательнее другой результат: в 3032 случаях после открытия письма пользователи ввели данные для аутентификации.

В ходе симуляций проверялось, удастся ли получить защищаемую информацию — например, адрес электронной почты, имя пользователя или пароль, — а также заставить получателя скачать вложение и запустить потенциально вредоносный файл на компьютере.

После каждой такой кампании организация получала отчет о результатах и рекомендации по повышению безопасности.

Фишинговые письма по-прежнему сложно распознать

В CERT.LV отмечают, что значительная часть пользователей до сих пор испытывает трудности с распознаванием настоящих и отправленных злоумышленниками фишинговых писем.

Поэтому организация рекомендует учреждениям и предприятиям регулярно обучать сотрудников распознавать подобные угрозы.

Во время проверок специалисты обнаруживали самые разные проблемы — от SQL-инъекций и XSS-уязвимостей до возможности получить доступ к электронной почте и загруженным файлам других пользователей без необходимой авторизации.

Особенно серьезные недостатки были выявлены и в электронной торговле: в некоторых случаях можно было изменять стоимость товаров и доставки и даже обходить процесс оплаты.

CERT.LV является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета. В его задачи входит в том числе помощь в предотвращении и координации устранения инцидентов информационной безопасности в латвийском сегменте интернета.

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#кибербезопасность #обучение
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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