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В Латвии пенсионеры получат три надбавки: уже в следующем месяце пенсии станут больше 0 658

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: пенсия
ФОТО: BB.LV/AI

В нынешнем октябре тысячи работающих пенсионеров получат разовую доплату и перерасчет пенсий, если по «техническим причинам» часть их социальных взносов в апреле еще не была учтена, сообщило Государственное агентство социального страхования (ГАСС).

Чтобы не было путаницы, уточним сразу: речь идет не о ежегодной октябрьской индексации пенсий, а о прибавке для сеньоров, которые работают и платят социальные взносы. Раз в год за счет этих платежей им полагается небольшой прирост к пенсии.

Кому должны доплатить

Когда в нынешнем апреле происходил автоматический перерасчет пенсий, у ГАСС просто не было на руках свежих данных обо всех сделанных за человека соцвзносах.

К примеру, отчеты и деньги от работодателей за февраль или март, а также взносы самозанятых лиц за первый квартал поступают в базу данных ГАСС со значительной задержкой. В результате в апрельский перерасчет попало только то, что система успела «переварить» на тот момент.

То есть для тысяч сеньоров апрельский годовой перерасчет оказался неполным. И эту разницу пенсионерам должны добавить — доначислить тот прирост к пенсии, который не попал в весенние списки.

Почему это делается именно в октябре? Закон «О государственных пенсиях» в пункте 23 переходных правил так регламентирует эту задержку: если дополнительные взносы дают право на повышение пенсии, ГАСС проводит повторный перерасчет, но не чаще одного раза в полугодие.

Прибавка будет из трех частей

Итак, в октябре 2026 года тысячи латвийских пенсионеров вместе со своей обычной ежемесячной выплатой получат еще и накопившуюся разницу за период с 1 апреля по 30 сентября.

Ознакомиться с официальным решением о том, сколько вам теперь начислено, можно на портале Latvija.gov.lv в электронном сервисе «VSAA informācija un pakalpojumi». Если у вас активирован так называемый e-adrese (официальный электронный адрес), документ уже должен находиться там. В нем должен быть указан точный размер вашей пенсии после всех апрельских уточнений.

Также можно запросить информацию по справочному телефону ГАСС 64507020.

Какую прибавку можно ожидать?

В октябре пенсионеров ждет «комбо» сразу из трех составляющих:

  • выплата пенсии в новом, официально уточненном размере;

  • доплата той самой накопленной разницы за шесть месяцев (с апреля по сентябрь);

  • ежегодная октябрьская индексация пенсии.

Однако ГАСС заранее предупреждает о математическом фокусе, чтобы в следующем месяце никто не хватался за сердце: в ноябре выплата будет меньше, чем в октябре, но все равно больше, чем вы получали в сентябре. Причина проста: разовый долг за полгода вам полностью погасят в октябре, и с ноября начисления войдут в обычное русло.

Пример: если в сентябре пенсия была 800 евро, сколько будет в октябре

Чтобы не запутаться в формулировках, ГАСС приводит наглядный пример.

Допустим, пенсия по возрасту конкретного сеньора до 1 апреля составляла 800 евро. После весеннего автоматического перерасчета она выросла до 815 евро, но февральские и мартовские взносы там еще не учитывались.

Когда эти «запоздавшие» взносы наконец прибавили, выяснилось, что пенсия должна была вырасти еще на 3 евро в месяц — то есть составлять 818 евро. Но! С апреля по сентябрь человеку выплачивали только по 815 евро. В итоге за каждый из шести прошедших месяцев образовался долг в 3 евро. И за полгода набежало уже 18 евро (6 месяцев × 3 евро).

Таким образом, в октябре этот пенсионер должен получить:

  • свою пенсию в новом размере;

  • плюс эти 18 евро долга за полгода;

  • плюс ежегодную октябрьскую индексацию.

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#пенсионеры #Латвия #пенсии
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Николай Кудрявцев
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