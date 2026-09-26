В воскресенье, 27 сентября, во многих районах Латвии после пасмурного утра выглянет солнце. Днем температура воздуха поднимется до +14…+18 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье на востоке страны сохранится облачная погода, тогда как на западе небо будет чаще проясняться. Во многих местах ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах образуется туман, из-за которого ухудшится видимость.

Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, а на морском побережье — с запада и северо-запада. Ночью температура воздуха опустится до +7…+12 градусов, на побережье будет на несколько градусов теплее.

В Риге ночью временами ожидаются прояснения, а в первой половине ночи пройдет небольшой дождь. Южный и юго-западный ветер будет слабым или умеренным. Температура составит +10…+12 градусов.

Утро воскресенья в Латвии будет преимущественно облачным, однако в течение дня облаков станет меньше и во многих районах покажется солнце. Утром местами еще сохранится туман, а на востоке страны возможен небольшой дождь.

Ветер ослабеет и по всей Латвии будет слабым. Днем воздух прогреется до +14…+18 градусов.

В Риге в воскресенье временами будет светить солнце, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха достигнет +15…+17 градусов.