О чем вспоминают в Церкви 27 сентября 2026 года

Воздвижение — это поднятие Креста, торжество было посвящено деревянному распятию, на котором окончил свою земную жизнь Христос. Оно символизирует поднятие креста с земли после его чудесного обретения.

Праздник имеет отношение к событиям IV века, и перекликается с праздником предыдущего дня, 26 сентября 2026 года Воскресения Славущее. В тот день празднуется освещение храма Воскресения Господня. И у двух праздников есть одна предыстория.

В IV веке, в период правления императора Константина, он объявил христианство государственной религией. В тот период он отправил свою мать царицу Елену в Иерусалим. Одной из главных целей этого путешествия стал поиск креста, на котором был распят Иисус. Начались раскопки и поиски, и наконец в пещере недалеко от города были раскопаны три креста, а неподалеку дощечку с надписью: «Иисус Назарянин, царь Иудейский», которая ранее венчала один из крестов.

Было придумано, как выяснить, какой же из крестов относится к смерти Христа, а не разбойников. Кресты стали по очереди подносить к тяжело больной женщине. Два креста никак на ее состояние не повлияли, а вот от третьего она исцелилась Еще одно предание гласило, что от креста вернулась жизнь к уже умершему. Но так ли иначе, а крест оказался животворящим.

Узнав об этом великом обретении, к месту события собрались христиане, которые желали поклониться святыне. Прибывший вместе со всеми иерусалимский патриарх Макарий. Он высоко поднял над толпой святыню и так воздвиг крест. Именно это событие и дало название празднику.

Позднее царица Елена разделила на две части святыню. Одну оставила в Иерусалиме. А вторую — с двумя гвоздями — отправила сыну, императору Константину. Далее реликвия еще не раз подвергалась делению на части. В 1187 голу иерусалимская часть креста была утеряна, когда крестоносцы потерпели поражения от мусульман. Хотя есть легенда, что крест был вовремя закопан одним из тамплиеров.

Позднее, завершив раскопки в Иерусалиме и заложив храм Воскресения Господня, царица отправилась в обратный путь. По дороге она основала места, связанные с земной жизнью Иисуса, на этих местах были основаны более 80 церквей.

Смысл праздника

Этот день напоминает нам о том, что Господь победил суетность и порочность мира только любовью и терпением.

Народные приметы погоды

Если дует западные ветер, впереди дни плохой погоды. Утром заморозки, зима будет ранней. Резкое похолодание обещает раннюю весну. Перелетные птицы улетели — вот-вот грянут морозы.

Что можно делать 27 сентября 2026 года

Принято идти в храм на богослужение, участвовать в крестном ходе. Этот день строгого поста в память о крестных страданиях Спасителя. Хорошо приготовить что-то с капустой нового урожая. Принято сажать деревья и кусты.

Что нельзя делать 27 сентября 2026 года

Нельзя давать деньги в долг. Нельзя убираться и делать ремонт. Нельзя ссориться. Плохо держать дверь открытой нараспашку.

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