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Вы в списке? Подсчитали жителей Латвии, посетивших Беларусь 0 643

Наша Латвия
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница

С начала 2026 года в Беларусь прибыли 174 284 иностранных гражданина из 38 государств, включенных в список безвиза. Такие данные привели в Государственном пограничном комитете страны.

Большинство путешественников приехали из стран – соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 432 453 жителя европейских стран. Из Латвии прибыли 455 667 иностранцев, из Литвы – 724 112, а из Польши – 160 882.

Напомним, безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, был введён с 15 апреля 2022 года, для граждан Польши – с 1 июля 2022 года.

Изначально безвиз был введён до 31 декабря 2022 года, однако этот срок был продлён специальным указом сначала до 31 декабря 2023 года, а затем и на весь 2024 год. С 19 июля 2024 года был введён «расширенный безвиз» для граждан 35 стран Европы. Он продлён до 31 декабря 2026 года.

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#Литва #туризм #Польша #Латвия #путешествия #границы #Беларусь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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