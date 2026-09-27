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Близкий человек пропал: как в Латвии решить вопрос с его долгами и счетами 0 79

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Если человек официально признан пропавшим без вести, его родственники или другие близкие могут получить необходимые персональные данные.

ChatGPT

Если человек официально признан пропавшим без вести, его родственники или другие близкие могут получить необходимые персональные данные, чтобы решать связанные с ним практические и финансовые вопросы.

Как сообщает Государственная инспекцию данных (ГИД), такая необходимость может возникнуть, например, для оплаты счетов и кредитов, управления имуществом или выполнения других обязательств, которые пропавший человек не может исполнить самостоятельно.

Для этого близким может потребоваться доступ к определенной информации — например, выставленным на имя пропавшего счетам, платежным документам или сведениям об обязательствах, связанных с его имуществом.

В ГИД поясняют, что правовым основанием для обработки таких персональных данных могут быть законные интересы. Передача информации допустима, если она действительно необходима для выполнения обязательств пропавшего и позволяет избежать долгов, штрафов или других неблагоприятных последствий.

Данные выдадут не автоматически

Прежде чем предоставить информацию, поставщик услуг должен удостовериться в личности обратившегося и проверить, действительно ли человек имеет статус пропавшего без вести.

Также необходимо подтвердить связь заявителя с пропавшим. Для этого, в частности, может использоваться справка Государственной полиции, подтверждающая статус пропавшего без вести.

Если отдельного документа, дающего право действовать от имени пропавшего, нет, такой справки вместе с подтверждением связи с ним может быть достаточно, чтобы поставщик услуг рассмотрел возможность предоставления необходимых сведений.

При этом действует принцип минимизации данных: родственникам или близким должны предоставлять только ту информацию, которая необходима для решения конкретного вопроса, например оплаты счета или выполнения другого срочного обязательства.

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#личные данные
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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