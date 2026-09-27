Если человек официально признан пропавшим без вести, его родственники или другие близкие могут получить необходимые персональные данные, чтобы решать связанные с ним практические и финансовые вопросы.

Как сообщает Государственная инспекцию данных (ГИД), такая необходимость может возникнуть, например, для оплаты счетов и кредитов, управления имуществом или выполнения других обязательств, которые пропавший человек не может исполнить самостоятельно.

Для этого близким может потребоваться доступ к определенной информации — например, выставленным на имя пропавшего счетам, платежным документам или сведениям об обязательствах, связанных с его имуществом.

В ГИД поясняют, что правовым основанием для обработки таких персональных данных могут быть законные интересы. Передача информации допустима, если она действительно необходима для выполнения обязательств пропавшего и позволяет избежать долгов, штрафов или других неблагоприятных последствий.

Данные выдадут не автоматически

Прежде чем предоставить информацию, поставщик услуг должен удостовериться в личности обратившегося и проверить, действительно ли человек имеет статус пропавшего без вести.

Также необходимо подтвердить связь заявителя с пропавшим. Для этого, в частности, может использоваться справка Государственной полиции, подтверждающая статус пропавшего без вести.

Если отдельного документа, дающего право действовать от имени пропавшего, нет, такой справки вместе с подтверждением связи с ним может быть достаточно, чтобы поставщик услуг рассмотрел возможность предоставления необходимых сведений.

При этом действует принцип минимизации данных: родственникам или близким должны предоставлять только ту информацию, которая необходима для решения конкретного вопроса, например оплаты счета или выполнения другого срочного обязательства.