В Латвии 55% жителей приобретали одежду, обувь и аксессуары на зарубежных интернет-площадках. Это на четыре процентных пункта больше, чем в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса международной исследовательской и технологической компании Gemius.

Одежда и аксессуары остаются самой популярной категорией зарубежных онлайн-покупок во всех трех странах Балтии. В Эстонии доля таких покупателей за год не изменилась и составила 45%, а в Литве снизилась с 31% до 25%.

В Латвии второе место по популярности занимают сервисы бронирования — гостиниц, автомобилей и других услуг. Ими на зарубежных сайтах пользовались 43% опрошенных против 41% годом ранее. На третьем месте находятся авиабилеты и другие транспортные услуги — 32% против 31% в 2025 году.

В Эстонии сервисами бронирования и покупкой транспортных билетов на иностранных площадках пользовались по 37% респондентов. За год доля пользователей сервисов бронирования снизилась на один процентный пункт, а покупателей транспортных билетов — на три пункта.

В Литве после одежды и аксессуаров среди конкретных категорий следуют услуги размещения — ими на зарубежных сайтах воспользовались 15% опрошенных. Хозяйственные товары покупали 13% респондентов. Еще 16% выбрали общую категорию «другие товары и услуги».