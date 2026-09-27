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Более половины жителей Латвии покупают одежду и обувь на зарубежных сайтах 0 102

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
LETA
Изображение к статье: курьер с посылкой

В Латвии 55% жителей приобретали одежду, обувь и аксессуары на зарубежных интернет-площадках. Это на четыре процентных пункта больше, чем в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса международной исследовательской и технологической компании Gemius.

Одежда и аксессуары остаются самой популярной категорией зарубежных онлайн-покупок во всех трех странах Балтии. В Эстонии доля таких покупателей за год не изменилась и составила 45%, а в Литве снизилась с 31% до 25%.

В Латвии второе место по популярности занимают сервисы бронирования — гостиниц, автомобилей и других услуг. Ими на зарубежных сайтах пользовались 43% опрошенных против 41% годом ранее. На третьем месте находятся авиабилеты и другие транспортные услуги — 32% против 31% в 2025 году.

В Эстонии сервисами бронирования и покупкой транспортных билетов на иностранных площадках пользовались по 37% респондентов. За год доля пользователей сервисов бронирования снизилась на один процентный пункт, а покупателей транспортных билетов — на три пункта.

В Литве после одежды и аксессуаров среди конкретных категорий следуют услуги размещения — ими на зарубежных сайтах воспользовались 15% опрошенных. Хозяйственные товары покупали 13% респондентов. Еще 16% выбрали общую категорию «другие товары и услуги».

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#Эстония #Литва #Латвия #тенденции #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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