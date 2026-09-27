28 сентября 2026 года продолжается попразднование Воздвижения Креста Господня. Также вспоминают святого великомученика Никиту Готфского. Еще он получил прозвище Гусятник или Репорез. В этот день начинали резать на зиму гусей, а также собирали и заготавливали репу.

О чем вспоминают в Церкви 28 сентября 2026 года

Будущий святой жил в IV веке и был представителем племени готфов, которые жили на береге Дуная. Его соплеменники были язычниками, но сам Никита принял в 325 году крещение. И после этого стал проповедовать христианство своим соплеменникам, приведя к Господу многих соплеменников. Однако через некоторое время из изгнания вернулся вождь готфов Афанарих.

Он был ярым язычником, а потому начал гонения на соплеменников, принявших христианство. В том числе гонения настигли и Никиту. Его схватили и подвергли ужасным пыткам. Но он так и не предал свою веру. И тогда его отправили в Бессарабию, где в 372 году сожгли на костре. Никита погиб, но тело его огонь даже не опалил.

Позднее друг Никиты сумел забрать тело и отвез его в город Мопсуестию в Киликии (юго-восток Малой Азии). Он захоронил его, и вскоре около могилы стали совершаться самые разные чудеса и исцеления. Позже часть мощей попали в Сербию, где стали храниться в монастыре Высокие Дечаны, а часть – в Константинополь.

Смысл праздника

В этот день вспоминают святого, который мог бы не стать христианином по своему рождению, однако стал таковым.

Народные приметы погоды

Холодный ветер в этот день, к теплому лету. Сухой и теплый день – к холодной и снежной зиме. Птицы летают высоко – зимой ждем оттепели и высокую воду.

Что можно делать 28 сентября 2026 года

Принято заготавливать репу на зиму. Хорошо бы приготовить какие-то блюда с репой. Принято готовить гуся, в идеале – печеного с яблоками. Хорошо заняться шитьем или вышиванием. Прекрасный день, чтобы планово посетить врачей. Прекрасный день для отдыха.

Что нельзя делать 28 сентября 2026 года