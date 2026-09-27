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Эксперт раскрыл лучший способ обнаружения белорусских тоннелей под границей 0 165

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
LETA
Изображение к статье: поиск тоннелей

Георадары являются одним из наиболее эффективных методов обнаружения подземных тоннелей. Об этом заявил руководитель и владелец геодезической компании Geomatic Эдгарс Пинковскис, комментируя поиски возможных тоннелей на латвийско-белорусской границе.

По его словам, георадар дает хорошие результаты при условии, что с оборудованием работает соответствующим образом подготовленный специалист. Другими методами получить информацию о том, что находится под землей, значительно сложнее.

При этом Пинковскис допускает использование и других технологий. Например, за строительством тоннелей можно следить с помощью специальных микрофонов, улавливающих звуки из-под земли, или датчиков вибрации. Эффективность таких устройств зависит от глубины тоннеля, которая заранее неизвестна.

Эксперт пояснил, что георадар позволяет определить, существует ли уже подземный тоннель. Датчики же в большей степени предназначены для раннего предупреждения и могут помочь обнаружить работы по его прокладке.

Как сообщалось ранее, в августе на границе Латвии и Беларуси были обнаружены два тоннеля, использовавшихся нелегальными мигрантами.

Для усиления безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция «Vilkatis». Ее цель — существенно сократить число случаев незаконного пересечения границы на востоке страны и предотвращать подобные попытки в дальнейшем.

Государственная пограничная охрана совместно с Государственной полицией также начала сканировать слои грунта вдоль латвийско-белорусской границы с помощью георадара в поисках возможных подземных тоннелей.

До конца года в приграничных с Беларусью районах Латвии действует усиленный режим охраны границы. Он введен в связи с повышенным давлением нелегальной миграции со стороны Беларуси.

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#граница #Латвия #миграция #безопасность #технологии #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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