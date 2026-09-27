«У меня приближается пенсионный возраст. Как оформить пенсию, где получить пенсионное удостоверение? Как вообще происходит этот процесс? Читатель bb.lv»

Отвечает пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования (ГАСС) Ивета Дайне:

— По мере приближения пенсионного возраста важно своевременно привести в порядок документы и выяснить свои права, чтобы расчет, а позже и получение пенсии прошли без проблем. В Латвии общий пенсионный возраст составляет 65 лет, а право на государственную пенсию по старости имеют лица, страховой стаж которых составляет не менее 20 лет.

Первое, что необходимо сделать, — проверить свой трудовой стаж. Особенно до 1996 года. Это важно потому, что все данные о социальных взносах начиная с 1996 года зарегистрированы в электронном виде. В свою очередь, сведения о трудовом стаже до 31 декабря 1995 года в государственной системе могут быть неполными.

Проверить информацию ГАСС о своем страховом стаже проще всего, воспользовавшись услугами портала Latvija.lv. Для этого нужно:

Открыть портал Latvija.gov.lv, нажать на плашку справа «Ienākt Latvija.lv» («Войти на Latvija.lv») и авторизоваться любым удобным способом — например, через интернет-банк или eID. Найти раздел Pakalpojumi («Услуги»), а в списке услуг — раздел «VSAA izziņas» («Справки ГАСС»), после чего выбрать услугу «Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996. gadam» («Информация о зарегистрированном трудовом стаже до 1996 года») и нажать на плашку «Pieprasīt pakalpojumu» («Запросить услугу»).

Если что-то не получается, можно воспользоваться контактами поддержки клиентов: телефон 67502757.

Так вы сможете узнать, какие периоды вашей трудовой деятельности и приравненные к ним периоды, дающие право на социальное страхование, в том числе для пенсии, зарегистрированы в ГАСС.

Если какой-то период в справке почему-то отсутствует, нужно обратиться в ГАСС с документами, подтверждающими стаж. Среди таких документов могут быть трудовая книжка, документы об образовании, военный билет, архивные справки или какие-то другие документы.

Еще до оформления пенсии нужно определиться, что делать с пенсионными накоплениями 2-го уровня (разумеется, если они есть):

либо присоединить их к государственному пенсионному капиталу (для расчета ежемесячной пенсии);

либо приобрести полис страхования пожизненной пенсии (это позволяет более свободно определить круг наследников и периодичность выплат).

Подача заявления в ГАСС

Пенсия не назначается автоматически — ее необходимо оформить самостоятельно. Заявление о назначении пенсии по старости в ГАСС можно подать не ранее чем за один месяц до достижения пенсионного возраста. Удобнее всего подать заявление в электронном виде через портал Latvija.lv или лично в центре обслуживания клиентов ГАСС.

Важный момент: человек может продолжать работать и после достижения полного пенсионного возраста (65 лет), одновременно получая пенсию в полном объеме.

А поскольку с заработной платы работающего пенсионера по-прежнему уплачиваются социальные взносы, размер пенсии может ежегодно пересчитываться и увеличиваться. С 2026 года перерасчет накопленного пенсионного капитала для работающих пенсионеров осуществляется автоматически.