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Маловато будет? В Риге установили потолок стоимости подарка для учителей 1 376

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: подарки

Муниципалитет государственного города Риги установил порядок, регулирующий принятие подарков работниками самоуправления, в том числе педагогами. Изменения предусматривают более чёткое определение того, какие подарки работники могут принимать и в каких случаях это недопустимо.

Рижское самоуправление публично указывает, что порядок принятия подарков устанавливает как ограничения, так и исключения, а также порядок обращения с полученными подарками и контроль за соблюдением правил.

Согласно установленному порядку, работник может принимать цветы и сувениры, если намерение дарителя — знак внимания, а характер подарка, обстоятельства вручения, регулярность или предполагаемая стоимость не вызывают подозрений в попытке повлиять на отношение работника или не являются благодарностью за принятое решение. Также правила предусматривают возможность принимать коллективные подарки, стоимость которых не превышает 50 евро.

В основе такого регулирования лежит необходимость отделить символическую благодарность от ситуаций, в которых подарок мог бы создать риск конфликта интересов. Работник может принимать цветы и сувениры, если намерение дарителя — знак внимания, а их характер (обстоятельства вручения, регулярность или предполагаемая стоимость) не вызывает подозрений в попытке повлиять на отношение работника или не является благодарностью за принятое решение.

Рижское самоуправление указывает, что порядок принятия подарков устанавливает ограничения и исключения в принятии подарков, а также порядок обращения с полученными подарками и контроль за соблюдением правил.

Именно вопрос одаривания учителей нередко вызывает дискуссии, особенно с приближением Рождества, выпускных или окончания учебного года. Часть родителей считает, что небольшой подарок педагогу — это простой способ поблагодарить за работу, тогда как другие полагают, что даже для символических подарков должны быть установлены чёткие границы.

По поводу нового порядка Рижского самоуправления в социальных сетях уже разгорелась дискуссия. Одна женщина пишет: “Сегодня узнала, что государственный город Рига принял правила о принятии подарков своими работниками, которые касаются и педагогов. Это фантастически. Наконец-то!! Теперь мамочки с непреодолимым желанием на всех праздниках, по любому поводу одаривать педагогов, могут сидеть тихо и молчать. Дарить можно цветы, сувениры и коллективные подарки стоимостью до 50 евро.”

Однако не все в восторге от изменений. Одна комментаторша выражает недоумение по поводу того, зачем вообще нужен такой порядок: “Я ни за, ни против. Но не понимаю смысла этого правила? Почему я, как взрослый человек, должна быть защищена запретом (!) от ситуации, которую сама могу решить двумя словами: “я не участвую”? И как родитель — не хочешь “скидываться” — не скидывайся, и как педагог — просто скажи, чтобы дорогие подарки не дарили. Получается, что государственный город решает элементарную неспособность своих работников и жителей выстраивать границы?”

В свою очередь, другая женщина воспринимает новый порядок с юмором, написав: “Как будто какая-то учительница задекларирует ту подарочную карту на 200 евро…”

Часть участников дискуссии обращает внимание и на то, что предел в 50 евро всё же не является чем-то чрезвычайным. “Вполне достаточно! Сколько же тогда надо дарить?” — спрашивает одна комментаторша.

Другая же иронично указывает на ситуацию, которая могла быть раньше: “Йесс, потому что нам, родителям, несколько лет назад, в качестве подарка на выпускной в садике, нужно было “скидываться” на большой телевизор.”

В комментариях также звучит напоминание о том, что не всегда стоимость подарка должна быть большой, чтобы он был приятным.

Тем временем ещё одна комментаторша предлагает совершенно иной подход: “Не жалко, но когда доходят до крайностей — это уже слишком. Ещё можно было бы принять закон, что детские площадки тоже не надо делать за свои средства, не надо покупать новые. Ладно, краска, гвозди…”

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#Рига #образование #социальные сети #подарки #педагоги #правила
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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